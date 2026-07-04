El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con los octavos de final, donde cada error lleva a la eliminación. Uno de los choques más esperados es Paraguay vs. Francia: dos selecciones con trayectorias distintas pero el mismo objetivo, avanzar en la Copa del Mundo. El partido se jugará el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) desde las 17:00 ET / 16:00 Colombia‑Ecuador‑Perú / 15:00 México , y todo el público paraguayo podrás ver el partido en vivo y en directo por la señal de GEN vía Canal 12 por televisión señal abierta, cable y streaming online.

Telemundo Deportes transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO HOY sábado 4 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Francia por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

Operador Canal Tigo TV Canal 12 SD / 612 HD Tigo DTH Canal 12 SD Personal TV Canal 12 SD Flow Canal 12 HD Claro DTH Canal 16 HD Claro IPTV Canal 16 HD Copaco IPTV Canal 8 HD

Alto Paraná

Ciudad Operador Canal Minga Guazú TV2 S.A. Canal 62 Santa Rita Cable Santa Rita Canal 53 analógico / 11 digital Hernandarias TV H S.A. Canal 76 digital Juan León Mallorquín Kaarendy Canal 10 Hernandarias K.T.C Multimedia Canal 33

Amambay

Ciudad Operador Canal Pedro Juan Caballero Frontera Multicanal TV Cable Canal 16 Pedro Juan Caballero Gosi TV Cable Canal 26

Caaguazú

Ciudad Operador Canal Caaguazú Cable Color Caaguazú Canal 57 Coronel Oviedo TV Max Cable Canal 53 J.E. Estigarribia Satelital Cablevisión Canal 43 Santa Rosa del Mbutuy TV Única Mbutuy Canal 15 Caaguazú TV Cable S.A. Canal 21 Caaguazú Talmec Caaguazú Canal 42

Caazapá

Ciudad Operador Canal San Juan Nepomuceno Punto Master Canal 5 Caazapá CVC Imagen y Color Canal 16 Yuty Ita Karu Canal 3

Central

Ciudad Operador Canal Itá Inter Cable Itá Canal 40 analógico / 18 digital

Concepción

Ciudad Operador Canal Concepción Norte Cable Visión Canal 2 analógico / 606 digital Yby Yaú Cable Visión de Yby Yaú Canal 18 Loreto Loreto Cable Visión Canal 7 Belén Belén Cable Visión Canal 9 Arroyito Arroyito Cable Visión ACV Canal 15 Horqueta Horqueta Cable Visión Canal 12 Vallemí Cable Visión Vallemí Canal 11

Argentina

Ciudad Operador Canal Resistencia (Chaco) Gigared Canal 33.6 Corrientes Gigared Canal 33.6 Posadas (Misiones) Gigared Canal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Francia?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

Tablets Android

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Chromecast

Apple TV

Computadoras Windows y Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Francia por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Sábado 4de julio de 2026

: Sábado 4de julio de 2026 Partido : Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 18:00 horas Asunción

: 18:00 horas Asunción Canal TV: GEN

TV: GEN Streaming : GEN Sitio web oficial

: GEN Sitio web oficial Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia), Estados Unidos

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)