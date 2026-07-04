Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con los octavos de final, donde cada error lleva a la eliminación. Uno de los choques más esperados es Paraguay vs. Francia: dos selecciones con trayectorias distintas pero el mismo objetivo, avanzar en la Copa del Mundo. El partido se jugará el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) desde las 17:00 ET / 16:00 Colombia‑Ecuador‑Perú / 15:00 México, y todo el público paraguayo podrás ver el partido en vivo y en directo por la señal de GEN vía Canal 12 por televisión señal abierta, cable y streaming online.

Telemundo Deportes transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO HOY sábado 4 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO HOY sábado 4 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Francia por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

Alto Paraná

CiudadOperadorCanal
Minga GuazúTV2 S.A.Canal 62
Santa RitaCable Santa RitaCanal 53 analógico / 11 digital
HernandariasTV H S.A.Canal 76 digital
Juan León MallorquínKaarendyCanal 10
HernandariasK.T.C MultimediaCanal 33

Amambay

CiudadOperadorCanal
Pedro Juan CaballeroFrontera Multicanal TV CableCanal 16
Pedro Juan CaballeroGosi TV CableCanal 26

Caaguazú

CiudadOperadorCanal
CaaguazúCable Color CaaguazúCanal 57
Coronel OviedoTV Max CableCanal 53
J.E. EstigarribiaSatelital CablevisiónCanal 43
Santa Rosa del MbutuyTV Única MbutuyCanal 15
CaaguazúTV Cable S.A.Canal 21
CaaguazúTalmec CaaguazúCanal 42

Caazapá

CiudadOperadorCanal
San Juan NepomucenoPunto MasterCanal 5
CaazapáCVC Imagen y ColorCanal 16
YutyIta KaruCanal 3

Central

CiudadOperadorCanal
ItáInter Cable ItáCanal 40 analógico / 18 digital

Concepción

CiudadOperadorCanal
ConcepciónNorte Cable VisiónCanal 2 analógico / 606 digital
Yby YaúCable Visión de Yby YaúCanal 18
LoretoLoreto Cable VisiónCanal 7
BelénBelén Cable VisiónCanal 9
ArroyitoArroyito Cable Visión ACVCanal 15
HorquetaHorqueta Cable VisiónCanal 12
VallemíCable Visión VallemíCanal 11

Argentina

CiudadOperadorCanal
Resistencia (Chaco)GigaredCanal 33.6
CorrientesGigaredCanal 33.6
Posadas (Misiones)GigaredCanal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Francia?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Francia por el Mundial de Fútbol 2026

  • Fecha: Sábado 4de julio de 2026
  • Partido: Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 18:00 horas Asunción
  • Canal TV: GEN
  • Streaming: GEN Sitio web oficial
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia), Estados Unidos
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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