Un duelo en donde la historia guaraní puede dejar su huella en este Mundial 2026. Este lunes 29 de junio, mira el partido de Paraguay vs. Alemania EN VIVO por la señal de GEN (Canal 12), a partir de las 17:30 horas Asunción, en lo que será el juego de los 16avos de final del torneo . La selección que dirige Gustavo Alfaro no llega como favorita a este encuentro, pero podría encontrar en su defensa el arma clave para derrotar al poderío teutón, que viene de caer ante Ecuador en la fecha final de la fase de grupos.

Mira la señal del Canal 12 de GEN para seguir el partido de Paraguay vs. Alemania en vivo y en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Alemania por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

Operador Canal Tigo TV Canal 12 SD / 612 HD Tigo DTH Canal 12 SD Personal TV Canal 12 SD Flow Canal 12 HD Claro DTH Canal 16 HD Claro IPTV Canal 16 HD Copaco IPTV Canal 8 HD

Alto Paraná

Ciudad Operador Canal Minga Guazú TV2 S.A. Canal 62 Santa Rita Cable Santa Rita Canal 53 analógico / 11 digital Hernandarias TV H S.A. Canal 76 digital Juan León Mallorquín Kaarendy Canal 10 Hernandarias K.T.C Multimedia Canal 33

Amambay

Ciudad Operador Canal Pedro Juan Caballero Frontera Multicanal TV Cable Canal 16 Pedro Juan Caballero Gosi TV Cable Canal 26

Caaguazú

Ciudad Operador Canal Caaguazú Cable Color Caaguazú Canal 57 Coronel Oviedo TV Max Cable Canal 53 J.E. Estigarribia Satelital Cablevisión Canal 43 Santa Rosa del Mbutuy TV Única Mbutuy Canal 15 Caaguazú TV Cable S.A. Canal 21 Caaguazú Talmec Caaguazú Canal 42

Caazapá

Ciudad Operador Canal San Juan Nepomuceno Punto Master Canal 5 Caazapá CVC Imagen y Color Canal 16 Yuty Ita Karu Canal 3

Central

Ciudad Operador Canal Itá Inter Cable Itá Canal 40 analógico / 18 digital

Concepción

Ciudad Operador Canal Concepción Norte Cable Visión Canal 2 analógico / 606 digital Yby Yaú Cable Visión de Yby Yaú Canal 18 Loreto Loreto Cable Visión Canal 7 Belén Belén Cable Visión Canal 9 Arroyito Arroyito Cable Visión ACV Canal 15 Horqueta Horqueta Cable Visión Canal 12 Vallemí Cable Visión Vallemí Canal 11

Argentina

Ciudad Operador Canal Resistencia (Chaco) Gigared Canal 33.6 Corrientes Gigared Canal 33.6 Posadas (Misiones) Gigared Canal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Alemania?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

Tablets Android

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Chromecast

Apple TV

Computadoras Windows y Mac

FOXBOROUGHT, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Cobertura oficial de Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS para ver el partido Paraguay vs. Alemania hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. FOTOS DE SHAUN BOTTERILL Y OLIVER HARDT PARA AFP Y GETTY IMAGES / SHAUN BOTTERILL Y OLIVER HARDT

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Alemania por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Lunes 29 de junio de 2026

: Lunes 29 de junio de 2026 Partido : Paraguay vs. Alemania por dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Alemania por dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 17:30 horas Asunción

: 17:30 horas Asunción Canal TV: GEN

TV: GEN Streaming : GEN Sitio web oficial

: GEN Sitio web oficial Estadio: Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)