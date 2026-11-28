El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 (Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s) llenará las calles de Nueva York de figuras gigantes, personajes animados y espectaculares carrozas durante su tradicional recorrido por el Día de Acción de Gracias este sábado 28 de noviembre. Si quieres conocer qué celebridades del mundo animado y del entretenimiento estarán presentes este año, aquí te presentamos la lista completa de globos y carrozas del desfile de Macy’s 2026, con los personajes confirmados para esta edición especial.

La celebración de este año tendrá un significado particular, pues el desfile conmemorará sus 100 años de historia con nuevas figuras inflables, diseños especiales y el regreso de personajes que han formado parte de esta tradición estadounidense. Desde populares franquicias infantiles hasta íconos que han acompañado a varias generaciones, el evento reunirá propuestas que prometen captar la atención de grandes y pequeños.

¿Quiénes serán los protagonistas del recorrido y qué personajes tendrán su propio globo gigante o aparecerán en las carrozas? A continuación, repasamos los nombres anunciados para el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026, incluyendo las novedades de este centenario y las figuras que volverán a desfilar por Manhattan.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es un desfile anual de unas tres horas y media en Manhattan, Nueva York, que se celebra cada Día de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. (Foto: @macys / Instagram y Composición Canva - Mag)

Globos y carrozas del desfile de Macy’s 2026: lista de personajes

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 contará con personajes de películas, series animadas, videojuegos y franquicias populares, además de figuras históricas del propio desfile. De acuerdo con los anuncios oficiales de Macy’s, entre las novedades destacan personajes que volarán por primera vez en esta edición y otros que regresarán para formar parte de la celebración de los 100 años.

Nuevos globos y personajes confirmados

Estos son los personajes y figuras anunciados oficialmente como novedades para la edición 2026:

Bluey (BBC)

(BBC) Buckaroo Bob the Minion (Illumination)

(Illumination) Earl the Squirrel (Universal Orlando Resort)

(Universal Orlando Resort) Hello Kitty Big Apple (Sanrio)

(Sanrio) Joe Cool y Woodstock (Peanuts)

(Peanuts) Sorcerer’s Apprentice Mickey (Disney)

(Disney) Underdog (DreamWorks Animation)

(DreamWorks Animation) Billie Brightpaw , el oso creado por Macy’s Studios para el centenario del desfile.

, el oso creado por Macy’s Studios para el centenario del desfile. Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive, nueva creación inflable de Levi’s.

Personajes que regresan al desfile

Entre los regresos anunciados por Macy’s para esta edición especial figuran:

Felix the Cat , uno de los personajes más emblemáticos de la historia del desfile.

, uno de los personajes más emblemáticos de la historia del desfile. Blue Hippopotamus , el hipopótamo azul que protagoniza una de las historias más curiosas de los primeros años del evento.

, el hipopótamo azul que protagoniza una de las historias más curiosas de los primeros años del evento. Tom Jr., hijo de Tom Turkey, que se incorpora a la celebración del centenario.

Personajes de la carroza Macy’s Parade All-Stars

Esta carroza reunirá figuras que han formado parte de la historia del Macy’s Thanksgiving Day Parade. La lista anunciada oficialmente incluye:

Angry Birds: Red

Arthur

Bugs Bunny

Bullwinkle J. Moose

Curious George

Finn y Jake (Adventure Time)

Jimmy Neutron

Popeye

Olive Oyl

Swee’Pea

Pink Panther (La Pantera Rosa)

Poppy (Trolls)

Scooby-Doo

Sonic the Hedgehog

Teenage Mutant Ninja Turtles (Las Tortugas Ninja)

Wild Thing

La carroza Macy’s Parade All-Stars será uno de los homenajes a los personajes que han acompañado al desfile durante sus 100 años de historia.

¿Cuándo y a qué hora comienza el Thanksgiving Day Parade 2025?

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Día del Evento: Sábado 28 de noviembre de 2025

Sábado 28 de noviembre de 2025 Hora de Inicio Oficial: 8:30 am (Hora del Este, EST). A las nueve en punto, la magia comienza oficialmente con la salida de los primeros elementos desde la zona de Central Park West.

El desfile está programado para acabar al mediodía. Si quieres asegurar un buen lugar, debes estar en la ruta mucho antes de las 8:30 a.m. Los neoyorquinos más dedicados comienzan a llegar a las 6:00 a.m. para las ubicaciones más privilegiadas.