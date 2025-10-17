Colombia y Francia se enfrentarán este sábado 18 de octubre (14:00 de Bogotá; 3 pm ET / 12 pm PT) en el Estadio Nacional de Santiago, en un emocionante duelo por el tercer lugar de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-20 Chile 2025?
Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Francia por el tercer lugar del Mundial Sub-20 Chile 2025.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-20?
Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y Francia por el tercer lugar del Mundial Sub-20 2025.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM.
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.
- Cali: 90.5 FM y 820 AM.
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.
- Cartagena: 1170 AM.
- Pereira: 950 AM.
- Manizales: 1180 AM.
- Cúcuta: 1090 AM.
- Pasto: 1280 AM.
¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?
Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.
¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Francia por Mundial Sub-20 2025?
Si en caso deseas ver todos los juegos de la Selección Sub-20 de Colombia deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.
Colombia vs. Francia: hora, TV y dónde ver en vivo por las Eliminatorias Conmebol 2026
- Horario: 14:00 (Bogotá) | 3 pm ET / 12 pm PT
- Partido: Colombia vs. Francia, por tercer lugar del Mundial Sub-20 de Chile 2025
- Fecha: Sábado 18 de octubre del 2025
- TV: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play
- Estadio Nacional de Santiago, Chile