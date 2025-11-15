Este sábado 15 de noviembre, los de Néstor Lorenzo disputarán un nuevo duelo amistoso de preparación de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026. Desde el Chase Stadium de Florida, Colombia vs. Nueva Zelanda se verán las caras, partido que será transmitido por GOL Caracol en TV y Caracol Play en Streaming para todo el territorio colombiano e iniciará desde las 7:00 p.m. hora Bogotá . Con Luis Díaz como titular, la Selección Colombia sale por un nuevo triunfo.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de la Tricolor y Argentina.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda por amistoso FIFA?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en el Mundial Sub-20, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

sábado 15 de noviembre de 2025 Lugar: Chase Stadium, Florida

Chase Stadium, Florida Horario: 7:00 p.m. Colombia

7:00 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play