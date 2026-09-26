Con Luis Javier Suárez y Gilberto Mora como algunas de sus principales figuras, Colombia y México se medirán este sábado 26 de septiembre en un partido amistoso internacional desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (Estados Unidos), desde las 20:00 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en EE.UU.) , marcando el inicio del proceso de ambas escuadras rumbo al Mundial de 2030.

Pensando en la afición, el acceso a la transmisión estará garantizado en múltiples pantallas. En territorio colombiano, Caracol TV tendrá a su cargo la señal oficial del encuentro en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Ditu, plataformas digitales que ofrecerán cobertura integral —previa, partido y reacciones— del encuentro entre Colombia y México por amistoso válido por fecha FIFA.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y México por amistoso internacional válido por fecha FIFA estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y México por partido amistoso internacional válido por fecha FIFA.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. México?

Antes y después del partido entre Colombia y México por amistoso internacional, GOL Caracol suele ofrecer previas, análisis, entrevistas y programas especiales relacionados con la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. México EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y México por amistoso internacional mediante Caracol Play (ditu.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre los Cafeteros y el Tricolor por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Francia y España.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. México por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de los partidos de la selección cafetera.

Resumen para ver Colombia vs. México por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

*Cabe mencionar que Telemundo Deportes, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Colombia vs. México por amistoso internacional

Horario : 20:00 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)

: 20:00 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) Partido : Colombia vs. México, por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Colombia vs. México, por amistoso internacional válido por fecha FIFA Fecha : Sábado, 26 de septiembre de 2026

: Sábado, 26 de septiembre de 2026 TV : GOL Caracol TV | Streaming : Caracol Play

: GOL Caracol TV | : Caracol Play Estadio : M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (EE.UU.)