Con Luis Javier Suárez y Gilberto Mora como algunas de sus principales figuras, Colombia y México se medirán este sábado 26 de septiembre en un partido amistoso internacional desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (Estados Unidos), desde las 20:00 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en EE.UU.), marcando el inicio del proceso de ambas escuadras rumbo al Mundial de 2030.
Pensando en la afición, el acceso a la transmisión estará garantizado en múltiples pantallas. En territorio colombiano, Caracol TV tendrá a su cargo la señal oficial del encuentro en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Ditu, plataformas digitales que ofrecerán cobertura integral —previa, partido y reacciones— del encuentro entre Colombia y México por amistoso válido por fecha FIFA.
¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?
La transmisión oficial del partido entre Colombia y México por amistoso internacional válido por fecha FIFA estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?
Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y México por partido amistoso internacional válido por fecha FIFA.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM.
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.
- Cali: 90.5 FM y 820 AM.
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.
- Cartagena: 1170 AM.
- Pereira: 950 AM.
- Manizales: 1180 AM.
- Cúcuta: 1090 AM.
- Pasto: 1280 AM.
¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. México?
Antes y después del partido entre Colombia y México por amistoso internacional, GOL Caracol suele ofrecer previas, análisis, entrevistas y programas especiales relacionados con la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.
¿Cómo ver Colombia vs. México EN VIVO ONLINE por Caracol Play?
Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y México por amistoso internacional mediante Caracol Play (ditu.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?
Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre los Cafeteros y el Tricolor por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.
Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:
- Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia.
- Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local.
- Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Francia y España.
¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. México por GOL Caracol TV?
Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de los partidos de la selección cafetera.
Resumen para ver Colombia vs. México por Caracol TV desde el extranjero
|Caracol TV en el extranjero
|Información
|Países de consulta frecuente
|Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia
|¿Se necesita VPN?
|Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas
|Configuración básica
|Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play
|Dispositivos compatibles
|Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles
|Plataforma de streaming
|Caracol Play
|Beneficio principal
|Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet
|Recomendación
|Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación
*Cabe mencionar que Telemundo Deportes, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos.
Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Colombia vs. México por amistoso internacional
- Horario: 20:00 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)
- Partido: Colombia vs. México, por amistoso internacional válido por fecha FIFA
- Fecha: Sábado, 26 de septiembre de 2026
- TV: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play
- Estadio: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (EE.UU.)