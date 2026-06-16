La defensa del título mundial comienza para Argentina este martes 16 de junio frente a Argelia, en el partido que abrirá su participación en el Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. La Albiceleste saltará al césped del Arrowhead Stadium de Kansas City desde las 20:00 horas de Bogotá (22:00 de Buenos Aires) con una misión que trasciende el simple estreno: intentar convertirse en la primera selección que revalida una Copa del Mundo desde que Brasil enlazó los títulos de 1958 y 1962.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega respaldado por una estructura consolidada, una generación acostumbrada a competir bajo máxima presión y el liderazgo intacto de Lionel Messi, quien disputa el sexto Mundial de su carrera. A sus casi 39 años, el capitán argentino continúa siendo el símbolo futbolístico de una selección que ha dominado el ciclo reciente del fútbol sudamericano y que busca prolongar una etapa histórica iniciada con la conquista de la Copa América 2021 y coronada en Qatar 2022.

La presencia de Messi añade una dimensión especial al debut argentino. Instalado desde hace varias temporadas en Estados Unidos con el Inter Miami, el rosarino afronta el torneo con la experiencia de quien ya conquistó todos los objetivos posibles a nivel de selecciones, pero también con la ambición de seguir ampliando un legado irrepetible. Frente a una Argelia competitiva y respaldada por jugadores como Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Amine Gouiri, la campeona del mundo buscará comenzar su recorrido mundialista con una actuación convincente.

¿Quieres ver el partido por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del encuentro para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). Además, el compromiso podrá seguirse por streaming a través de Caracol Play y las plataformas digitales de Caracol Televisión.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Argentina y Argelia por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

Contenido Mundial 2026 en GOL Caracol

Antes y después del encuentro entre Argentina y Argelia, GOL Caracol ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, ruedas de prensa y toda la cobertura relacionada con el debut de La Albiceleste en la Copa Mundial FIFA 2026. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 en Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Argelia en EE.UU.?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia.

Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local.

Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia.

En los Estados Unidos, los 104 partidos del Mundial 2026 se transmiten en idioma español por Telemundo Deportes y el streaming de Peacock. Tu opción en inglés se encuentran en FOX One, FS1 y fubo TV.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Argentina vs. Argelia por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del Mundial 2026.

Datos para ver GOL Caracol en el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Cabe mencionar que FOX Network, Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Horario: 19:00 horas de Bogotá (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

19:00 horas de Bogotá (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Partido: Argentina vs. Argelia, por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia, por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026 Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri (Estados Unidos)

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)