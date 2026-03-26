Guiada por el talento de Luis Díaz, la selección de Colombia afrontará una exigente prueba ante la siempre competitiva Croacia de Luka Modric, en un amistoso de alto voltaje que afina detalles para su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará este jueves 26 de marzo, desde las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) , en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, escenario donde los cafeteros buscarán medir su jerarquía ante una potencia europea en plena recta final de la preparación mundialista.

¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Croacia por amistoso al Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Croacia por amistoso internacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Croacia por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y Croacia por amistoso internacional con miras a la Copa del Mundo 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Croacia por amistoso a la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Croacia por amistoso al Mundial de Fútbol 2026

Horario : 18:30 (Bogotá) | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

: 18:30 (Bogotá) | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT Partido : Colombia vs. Croacia, por la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Colombia vs. Croacia, por la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : Jueves 26 de marzo

: Jueves 26 de marzo TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Camping World Stadium de Orlando, Florida (Estados Unidos)