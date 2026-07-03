Una de las llaves más parejas de los 16vos de final será entre la Selección de Colombia vs. Ghana hoy, viernes 3 de julio en el estadio de Kansas City, desde las 22:30 (ARG/URU), 21:30 (CHI), 20:30 (COL/PER/ECU) y 19:30 (MEX) . ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa del duelo por la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Paraguay vs. Alemania por los 16vos de final del Mundial FIFA 2026.

Bogotá : 100.9 FM y 810 AM.

: 100.9 FM y 810 AM. Medellín : 90.3 FM y 750 AM.

: 90.3 FM y 750 AM. Barranquilla : 97.6 FM y 1100 AM.

: 97.6 FM y 1100 AM. Cali : 90.5 FM y 820 AM.

: 90.5 FM y 820 AM. Bucaramanga : 99.2 FM y 880 AM.

: 99.2 FM y 880 AM. Cartagena : 1170 AM.

: 1170 AM. Pereira : 950 AM.

: 950 AM. Manizales : 1180 AM.

: 1180 AM. Cúcuta : 1090 AM.

: 1090 AM. Pasto: 1280 AM.

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Ghana?

Antes y después del partido entre Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026, GOL Caracol suele ofrecer programas especiales, análisis tácticos, entrevistas exclusivas, reacciones de los protagonistas y cobertura de la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y Portugal mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Colombia vs. Ghana por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en determinados países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable con servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web de Caracol TV o accede a Caracol Play para seguir la transmisión.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Ghana por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de la selección colombiana durante el Mundial 2026.

Resumen para ver Colombia vs. Ghana por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Cabe mencionar que Telemundo Deportes, FOX Network, FOX One y fuboTV son algunas de las plataformas oficiales encargadas de transmitir los partidos del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Horario : 22:30 (ARG/URU), 21:30 (CHI), 20:30 (COL/PER/ECU) y 19:30 (MEX)

: 22:30 (ARG/URU), 21:30 (CHI), 20:30 (COL/PER/ECU) y 19:30 (MEX) Partido : Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026

: Colombia vs. Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026 Fecha : Viernes 3 de julio de 2026

: Viernes 3 de julio de 2026 TV : GOL Caracol TV

: GOL Caracol TV Streaming : Caracol Play

: Caracol Play Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)