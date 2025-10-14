La segunda semifinal del Mundial Sub-20 es un duelo entre dos naciones de la Conmebol. Este miércoles 15 de octubre, Colombia enfrentará a Argentina a partir de las 6:00 p.m. hora Bogotá, encuentro que contará con la transmisión de GOL Caracol TV y Caracol Play en streaming online. La selección cafetera viene de eliminar a España en los cuartos de final, demostrando enorme superioridad en el juego, mientras que Argentina hizo lo propio ante México en la ronda anterior. No te pierdas la transmisión de GOL Caracol para seguir el minuto a minuto.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Argentina por semifinal del Mundial Sub-20?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Argentina por semifinal del Mundial Sub-20.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Argentina Sub-20?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Colombia vs. Argentina por semifinal del Mundial Sub-20.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Mundial Sub-20. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de la Tricolor y Argentina.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en el Mundial Sub-20, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Colombia vs. Argentina EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

miércoles 15 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Horario: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play