A pesar de la ausencia de Luis Díaz, quien ya se reincorporó a los entrenamientos del Bayern Múnich, el técnico Néstor Lorenzo confía en que la selección de Colombia firme una buena presentación ante Chile. El amistoso se disputará este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, desde las 19:00 horas de Bogotá (21:00 de Santiago).
¿Quieres ver el partido en un Smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de Gol Caracol, tanto en señal abierta como a través de los operadores de televisión por suscripción DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en Caracol Play y en el sitio web oficial de Caracol Televisión.
¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Chile por fecha FIFA 2026?
La transmisión oficial del partido entre Colombia y Chile estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión de Colombia para seguir el encuentro en vivo.
Canales de GOL Caracol TV
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿En qué canal ver GOL Caracol TV por señal abierta en las regiones de Colombia?
Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Colombia y Chile por GOL Caracol TV mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), una alternativa gratuita disponible en distintas regiones del país. La señal nacional de Caracol cuenta con los canales 14.1 HD, 14.2 HD2 y 14.4 Móvil, cuya recepción depende de la cobertura disponible en cada municipio.
|Región
|Ciudades de referencia
|Canales TDT de Caracol
|Bogotá y región Andina
|Bogotá, Soacha y Chía
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Antioquia
|Medellín, Bello y Envigado
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Caribe
|Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Pacífico
|Cali, Buenaventura, Popayán y Pasto
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Eje Cafetero
|Pereira, Manizales y Armenia
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Santanderes
|Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Llanos Orientales
|Villavicencio, Yopal y Arauca
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|Sur de Colombia
|Neiva, Florencia y Mocoa
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
|San Andrés y Providencia
|San Andrés y Providencia
|14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil
La recepción de la señal depende de la cobertura de TDT en cada localidad y de que el televisor o decodificador sea compatible con esta tecnología.
Canales regionales de televisión abierta en Colombia
Además de Caracol TV, Colombia cuenta con canales públicos regionales que forman parte de la oferta de televisión abierta:
|Región
|Canal regional
|Caribe
|Telecaribe
|Antioquia
|Teleantioquia
|Pacífico
|Telepacífico
|Eje Cafetero
|Telecafé
|Santander y Norte de Santander
|Canal TRO
|Bogotá
|Canal Capital
|Región Andina, Orinoquia y Amazonia
|Canal Trece
|San Andrés y Providencia
|Teleislas
¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Chile?
Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las diferentes frecuencias de Caracol Radio en todo el país.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM
- Cali: 90.5 FM y 820 AM
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM
- Cartagena: 1170 AM
- Pereira: 950 AM
- Manizales: 1180 AM
- Cúcuta: 1090 AM
- Pasto: 1280 AM
¿Cómo ver Colombia vs. Chile EN VIVO ONLINE por Caracol Play?
Los usuarios también podrán seguir el amistoso mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. También se puede seguir en Dito.
¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?
Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN compatible con servidores en Colombia.
Pasos para acceder desde el extranjero
- Contrata una VPN segura con servidores en Colombia.
- Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tablet o celular.
- Conéctate a una ubicación dentro de Colombia.
- Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play.
- Sigue la transmisión del partido Colombia vs. Chile.
Todo lo que necesitas para ver GOL Caracol TV fuera de Colombia
|Información
|Detalles
|Caracol TV en el extranjero
|Países de consulta frecuente
|Países de consulta frecuente
|Estados Unidos, España, México, Perú y otros países
|¿Se necesita VPN?
|Puede ser necesaria para determinados contenidos
|Configuración básica
|VPN + servidor en Colombia + Caracol TV
|Dispositivos compatibles
|Smart TV, PC, tablets y celulares
|Plataforma de streaming
|Caracol Play
|Beneficio principal
|Acceso a la cobertura desde cualquier lugar
|Recomendación
|Verificar disponibilidad según ubicación
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Chile por amistoso de fecha FIFA 2026
- Horario: 19:00 horas de Bogotá (21:00 de Santiago).
- Partido: Colombia vs. Chile, amistoso internacional.
- Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026.
- TV: GOL Caracol TV.
- Streaming: Caracol Play.
- Estadio: Olímpico Pascual Guerrero de Cali.