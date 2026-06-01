La selección de Colombia vuelve a la acción con un amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados cafeteros. El equipo dirigido rumbo a la Copa Mundial 2026 se enfrentará a Costa Rica este lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá , en un partido que promete emociones, buen fútbol y un ambiente espectacular desde las tribunas. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Miles de hinchas ya se preparan para seguir cada jugada de la Tricolor desde televisión abierta y plataformas digitales. La buena noticia para los fanáticos es que el amistoso podrá verse completamente GRATIS mediante GOL Caracol TV, una de las señales más importantes del país para seguir los partidos de la selección colombiana EN VIVO y en directo.

¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO por GOL Caracol TV?

El amistoso entre Colombia y Costa Rica será transmitido EN VIVO por la señal abierta de GOL Caracol en todo el territorio colombiano.

Los aficionados podrán seguir:

previa especial

alineaciones oficiales

narración EN DIRECTO

análisis post partido

entrevistas y cobertura desde Bogotá

Además de la transmisión tradicional por televisión, GOL Caracol también ofrecerá opciones online para seguir el encuentro desde dispositivos móviles y computadoras.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO GRATIS online?

Los usuarios podrán acceder a la señal online mediante el portal oficial de Gol Caracol EN VIVO y también desde Caracol Play.

Estas plataformas permiten seguir el amistoso desde:

celulares Android y iPhone

tablets

Smart TV

laptops y computadoras

En muchos casos, la señal en vivo está disponible gratuitamente dentro de Colombia, aunque algunos contenidos especiales pueden requerir registro.

Horarios del partido Colombia vs. Costa Rica

Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México (CDMX): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (ET): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 1:00 a.m. del martes 2 de junio

¿Qué otros canales transmiten Colombia vs. Costa Rica?

Además de GOL Caracol, el encuentro también contará con cobertura mediante:

Canal RCN

RCN Deportes

Ditu

Estas señales ofrecerán programación especial antes y después del amistoso internacional rumbo al Mundial 2026.