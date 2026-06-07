La palabra preparación comienza a quedar atrás para Colombia. Después de meses de concentraciones, amistosos y ajustes tácticos, la selección dirigida por Néstor Lorenzo afrontará este domingo 7 de junio su último compromiso antes de iniciar oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El rival será Jordania, pero la mirada de la Tricolor está puesta mucho más allá de los noventa minutos: el encuentro representa la última oportunidad para afinar detalles, consolidar automatismos y llegar con confianza al debut en el Grupo K.

Con Luis Díaz como principal referencia ofensiva y James Rodríguez como líder de una generación que vuelve a ilusionar al país, Colombia buscará despedirse de los amistosos con una actuación convincente en el Snapdragon Stadium de San Diego. El compromiso comenzará a las 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos) .

¿Quieres ver el partido por Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores, además de la plataforma de streaming Caracol Play.

TL;DR: Lo que debes saber del partido Colombia vs. Jordania

⚽ Partido: Colombia vs. Jordania

📅 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

🏟️ Estadio: Snapdragon Stadium (San Diego, California)

⏰ Hora: 18:00 de Bogotá | 7 p.m. ET | 4 p.m. PT

📺 TV: GOL Caracol TV

📱 Streaming: Caracol Play

🌎 Contexto: Último amistoso de Colombia antes del debut en el Mundial 2026

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Jordania por amistoso al Mundial 2026?

La transmisión oficial del encuentro entre Colombia y Jordania estará a cargo de GOL Caracol TV. Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de señal abierta, televisión por cable y plataformas digitales autorizadas.

Canales de GOL Caracol TV

Operador Canal TDT 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil DIRECTV 132 SD/HD – 1132 HD Claro TV 106 SD – 109 HD – 1006 HD Movistar TV 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E Tigo 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD HD Multiplay 10 HD – 4 HD – 42 HD Colcable 23 – 12/25 A – 7 HD ETB 277 SD – 252 HD EMCALI 101

¿Cómo ver Colombia vs. Jordania EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el último amistoso de Colombia antes del Mundial 2026 mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

Disponible en:

📱 Teléfonos móviles

💻 Computadoras

📺 Smart TV

📲 Tablets

🍎 Apple TV

🤖 Android TV

🌐 Navegadores web

Ventajas de Caracol Play

🎥 Transmisión en vivo

⚽ Cobertura oficial de Caracol

📡 Programación previa y posterior

📲 Acceso multidispositivo

¿Cómo escuchar Colombia vs. Jordania por Caracol Radio?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio.

Principales frecuencias

📻 Bogotá: 100.9 FM / 810 AM

📻 Medellín: 90.3 FM / 750 AM

📻 Barranquilla: 97.6 FM / 1100 AM

📻 Cali: 90.5 FM / 820 AM

📻 Bucaramanga: 99.2 FM / 880 AM

📻 Cartagena: 1170 AM

Otras opciones

🎧 Aplicación oficial de Caracol Radio

🌐 Sitio web de Caracol Radio

📱 Plataformas móviles compatibles

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México para seguir Colombia vs. Jordania?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el amistoso internacional entre Colombia y Jordania por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Jordania.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Jordania por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del amistoso rumbo al Mundial 2026.

Resumen para ver Colombia vs. Jordania desde el extranjero

Aspecto Información TV GOL Caracol TV Streaming Caracol Play Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México ¿Puede requerir VPN? Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablet y móvil Beneficio principal Acceso a la cobertura oficial colombiana

¿Qué buscará Colombia en este último ensayo antes del Mundial?

Más allá del resultado, el amistoso frente a Jordania servirá para que Néstor Lorenzo obtenga las últimas respuestas antes del debut mundialista. El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para afinar movimientos colectivos, evaluar el estado físico de sus principales figuras y reforzar una estructura que ha mostrado solidez durante el proceso de preparación.

A diferencia de otros amistosos, esta vez el margen para experimentar es mínimo. Uzbekistán, RD Congo y Portugal esperan en el Grupo K y cada decisión tomada en San Diego podría influir directamente en el once titular que comenzará la aventura mundialista.

Posible alineación de Colombia

Néstor Lorenzo podría apostar por un sistema 4-3-3.

🧤 Portero: David Ospina (o Camilo Vargas)

🛡️ Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica

⚙️ Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez

⚡ Delanteros: Luis Díaz, Juan Hernández (o Jhon Córdoba) y Luis Suárez (o Jhon Arias)

Posible alineación de Jordania

La selección asiática llegaría con un esquema 3-4-2-1.

🧤 Portero: Ahmad Al-Fakhouri

🛡️ Defensas: Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab y Salem Al-Ajalin

⚙️ Mediocampistas: Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh y Mahmoud Al-Mardi

⚡ Delanteros: Mousa Al-Tamari, Ali Olwan y Yazan Al-Naimat

Jugadores a seguir

Este amistoso reunirá a varias de las figuras que buscarán marcar diferencias durante la Copa Mundial 2026.

Colombia

⭐ James Rodríguez

⭐ Luis Díaz

⭐ Richard Ríos

⭐ Daniel Muñoz

Jordania

⭐ Mousa Al-Tamari

⭐ Yazan Al-Naimat

⭐ Ali Olwan

Las principales miradas estarán puestas sobre James y Luis Díaz, llamados a liderar las aspiraciones de Colombia en la máxima cita del fútbol.

¿Dónde se juega Colombia vs. Jordania?

El último amistoso de Colombia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en el Snapdragon Stadium, uno de los recintos deportivos más modernos de California. Ubicado en la ciudad de San Diego, el estadio fue inaugurado en 2022 y se ha convertido en una referencia para el fútbol y otros grandes eventos deportivos en la costa oeste de Estados Unidos.

Más allá del resultado, el escenario también servirá para que la Tricolor viva una experiencia muy similar a la que encontrará durante el Mundial, tanto por el ambiente internacional como por las condiciones de infraestructura que caracterizarán al torneo.

Datos del Snapdragon Stadium

📍 Dirección: 9449 Friars Road, San Diego, California 92108, Estados Unidos

🏙️ Ubicación: Mission Valley

👥 Capacidad: más de 35.000 espectadores

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Inaugurado: 2022

¿Quieres asistir al partido?

Los aficionados que deseen acompañar a la selección colombiana en San Diego pueden adquirir entradas mediante Ticketmaster, plataforma oficial autorizada para la venta de boletos del encuentro.

Ubicación del Snapdragon Stadium

¿Cómo llegar al Snapdragon Stadium?

El recinto se encuentra en Mission Valley, una de las zonas mejor conectadas de San Diego.

Los aficionados pueden llegar mediante:

🚋 San Diego Trolley (estación Stadium Station)

🚗 Interstate 8

🚗 Interstate 15

🚕 Servicios de taxi

📱 Uber y Lyft

La estación Stadium Station se encuentra a pocos minutos a pie del estadio y suele ser una de las alternativas más rápidas para acceder al recinto durante eventos multitudinarios.

¿Qué clima se espera para Colombia vs. Jordania?

San Diego suele ofrecer algunas de las mejores condiciones climáticas de California durante junio.

Para la jornada del partido se esperan:

🌡️ Temperaturas cercanas a los 22 °C

☀️ Ambiente mayormente despejado

🌊 Brisa moderada proveniente del Pacífico

☔ Baja probabilidad de lluvia

Las condiciones previstas deberían favorecer un encuentro cómodo tanto para los futbolistas como para los aficionados presentes en las tribunas.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Jordania

Información Detalle Partido Colombia vs. Jordania Competición Amistoso internacional Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Hora 18:00 de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) Estadio Snapdragon Stadium Ciudad San Diego, California TV GOL Caracol TV Streaming Caracol Play

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el amistoso Colombia vs. Jordania por GOL Caracol

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Bogotá, 7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania?

La transmisión oficial estará a cargo de GOL Caracol TV.

¿Dónde ver Colombia vs. Jordania online?

El encuentro podrá seguirse mediante Caracol Play.

¿Dónde se juega el amistoso?

En el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

¿Es el último partido antes del Mundial?

Sí. Colombia afrontará frente a Jordania su último amistoso antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La última parada antes del Mundial

Después de meses de preparación, análisis y expectativas, Colombia llega al punto en el que las pruebas comienzan a quedar atrás. El amistoso frente a Jordania será la última oportunidad para afinar detalles antes de que la Tricolor entre en escena en el torneo más importante del planeta. A partir de ahí, todas las miradas estarán puestas en el Grupo K y en el desafío de competir contra Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional. (Video: FCF)