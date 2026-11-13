A pesar de la ausencia de Luis Díaz, quien ya se reincorporó a los entrenamientos del Bayern Múnich, el técnico Néstor Lorenzo confía en que la selección de Colombia firme una buena presentación ante Chile. El amistoso se disputará este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, desde las 19:00 horas de Bogotá (21:00 de Santiago) .

¿Quieres ver el partido en un Smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de Gol Caracol, tanto en señal abierta como a través de los operadores de televisión por suscripción DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en Caracol Play y en el sitio web oficial de Caracol Televisión.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Chile por fecha FIFA 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y Chile estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión de Colombia para seguir el encuentro en vivo.

Canales de GOL Caracol TV

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿En qué canal ver GOL Caracol TV por señal abierta en las regiones de Colombia?

Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Colombia y Chile por GOL Caracol TV mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), una alternativa gratuita disponible en distintas regiones del país. La señal nacional de Caracol cuenta con los canales 14.1 HD, 14.2 HD2 y 14.4 Móvil, cuya recepción depende de la cobertura disponible en cada municipio.

Región Ciudades de referencia Canales TDT de Caracol Bogotá y región Andina Bogotá, Soacha y Chía 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Antioquia Medellín, Bello y Envigado 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Caribe Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Pacífico Cali, Buenaventura, Popayán y Pasto 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Eje Cafetero Pereira, Manizales y Armenia 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Santanderes Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Llanos Orientales Villavicencio, Yopal y Arauca 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil Sur de Colombia Neiva, Florencia y Mocoa 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 14.1 HD / 14.2 HD2 / 14.4 Móvil

La recepción de la señal depende de la cobertura de TDT en cada localidad y de que el televisor o decodificador sea compatible con esta tecnología.

Canales regionales de televisión abierta en Colombia

Además de Caracol TV, Colombia cuenta con canales públicos regionales que forman parte de la oferta de televisión abierta:

Región Canal regional Caribe Telecaribe Antioquia Teleantioquia Pacífico Telepacífico Eje Cafetero Telecafé Santander y Norte de Santander Canal TRO Bogotá Canal Capital Región Andina, Orinoquia y Amazonia Canal Trece San Andrés y Providencia Teleislas

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Chile?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las diferentes frecuencias de Caracol Radio en todo el país.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Cómo ver Colombia vs. Chile EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios también podrán seguir el amistoso mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. También se puede seguir en Dito.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN compatible con servidores en Colombia.

Pasos para acceder desde el extranjero

Contrata una VPN segura con servidores en Colombia. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tablet o celular. Conéctate a una ubicación dentro de Colombia. Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play. Sigue la transmisión del partido Colombia vs. Chile.

Todo lo que necesitas para ver GOL Caracol TV fuera de Colombia

Información Detalles Caracol TV en el extranjero Países de consulta frecuente Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica VPN + servidor en Colombia + Caracol TV Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablets y celulares Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la cobertura desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad según ubicación

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Chile por amistoso de fecha FIFA 2026

Horario: 19:00 horas de Bogotá (21:00 de Santiago).

19:00 horas de Bogotá (21:00 de Santiago). Partido: Colombia vs. Chile, amistoso internacional.

Colombia vs. Chile, amistoso internacional. Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026.

Viernes 13 de noviembre de 2026. TV: GOL Caracol TV.

GOL Caracol TV. Streaming: Caracol Play.

Caracol Play. Estadio: Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

La selección de Colombia se enfrenta a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026 en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en Colombia, desde las 7:00 p. m. (hora colombiana). El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará aprovechar este compromiso para ajustar su funcionamiento y evaluar alternativas en su plantel, mientras que La Roja afrontará una nueva prueba de preparación internacional. La transmisión EN VIVO, GRATIS y ONLINE estará disponible en Colombia a través de GOL Caracol TV, Caracol Play, Canal RCN y Deportes RCN, mientras que en Chile los aficionados podrán seguir el encuentro por Mega TV y su señal digital. Conoce qué canales de televisión y plataformas de streaming tienen los derechos para ver Colombia vs. Chile en directo desde ambos países. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)