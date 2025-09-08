Este martes 9 de septiembre, Venezuela y Colombia se enfrentarán en el estadio Monumental de Maturín, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido comenzará a las 18:30 hora peruana y promete ser un duelo clave, donde los locales buscarán mantener viva su esperanza de llegar al repechaje.

Aunque Colombia ya aseguró su clasificación, el equipo visitante quiere cerrar las eliminatorias con una buena actuación y dejar atrás las dudas que surgieron en jornadas anteriores. Jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Salomón Rondón serán protagonistas en este enfrentamiento lleno de emociones.

Colombia y Venezuela se enfrentan en Maturín buscando cerrar las Eliminatorias con una victoria clave. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Venezuela vs. Colombia EN VIVO?

El encuentro se podrá seguir en vivo por GOLPERÚ, canal exclusivo de Movistar Deportes, que ofrece cobertura completa del partido para todos sus suscriptores. Además de la transmisión tradicional por televisión, los fanáticos podrán disfrutar de la señal en alta calidad y sin interrupciones.

Para quienes buscan acceder al canal en TV, GOLPERÚ se encuentra en el número 14 de la parrilla básica y en el 714 para quienes cuentan con paquete HD. Esta opción garantiza que todos los aficionados puedan vivir la experiencia del partido como si estuvieran en el estadio.

¿Cómo ver GOLPERÚ EN VIVO en TV?

Para ver GOLPERÚ en televisión es necesario ser cliente de Movistar TV, lo que permite sintonizar todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas en vivo. La transmisión incluye comentarios especializados y repeticiones de los momentos más destacados del encuentro.

El canal está disponible tanto en señal estándar como en HD, asegurando que los aficionados disfruten del partido con la mejor calidad de imagen. Contratar el servicio es sencillo y permite acceso a toda la programación deportiva del canal.

¿Cómo ver GOLPERÚ EN VIVO online?

Si prefieres seguir el partido desde cualquier dispositivo, puedes hacerlo a través de la Movistar TV App, disponible para celulares, tabletas y computadoras. La aplicación permite ver GOLPERÚ en vivo, ofreciendo una alternativa flexible para quienes no pueden estar frente a la televisión.

Con la app, los usuarios pueden acceder a repeticiones, estadísticas y todos los partidos de la jornada. Solo es necesario iniciar sesión con la cuenta de Movistar y disfrutar del partido Venezuela vs. Colombia en tiempo real, sin perder ningún detalle.