Francia y Senegal protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la fase de grupos y muchos aficionados al deporte rey buscan las mejores opciones de transmisión entre las que destaca GolStadium, plataforma de streaming y aplicación multideporte impulsada por el Grup Mediapro que ofrece transmisiones en vivo y contenido bajo demanda (VoD) de eventos deportivos de todo el mundo, con un modelo de acceso gratuito y de registro.

¿Dónde ver GolStadium EN DIRECTO, partido Francia — Senegal por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 vía GolStadium en vivo a través de su página web oficial o desde su aplicación móvil, creando una cuenta gratuita registrándote en su plataforma para acceder a las transmisiones deportivas en directo y contenido bajo demanda. A continuación, te detallamos paso a paso para acceder a la plataforma:

Regístrate o Inicia Sesión: Accede al área de clientes de GolStadium y crea una cuenta gratuita. No requiere compromiso de permanencia. Descarga la Aplicación: Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación oficial desde Google Play. Selecciona tu Contenido: Una vez dentro, navega por la sección de deportes y selecciona la transmisión en vivo o el partido de fútbol de ligas internacionales que deseas ver.

¿Qué contenidos puedes encontrar en GolStadium y dónde está disponible?

Deportes Canales en vivo Cobertura de disciplinas como fútbol nacional e internacional, automovilismo (Michelin Le Mans Cup, rallyes), pádel (Pro Padel League), tenis (UTS), y deportes urbanos o extremos Acceso directo a señales deportivas ininterrumpidas como Gol Play, Gol Classic (contenido histórico) y Ubeat.

Puedes acceder a los contenidos de GolStadium desde múltiples dispositivos, ya sea a través de su sitio web oficial, o descargando la aplicación móvil en Google Play para teléfonos, tablets y Smart TVs.

Francia vs Senegal en el Mundial 2026: datos básicos

Francia y Senegal se enfrentan en la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo clave para ambos equipos rumbo a la clasificación a la siguiente fase. El partido se juega en el MetLife Stadium, en el área de Nueva Jersey/Nueva York, dentro del calendario oficial de la Copa del Mundo.

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026

Fase: Fase de grupos (Grupo I)

Sede: MetLife Stadium, New Jersey (EE. UU.)

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026 a las 3 pm ET / 12 pm PT

Los horarios pueden variar según el país, por lo que siempre es recomendable verificar la hora local en la TV guía o la app oficial del canal/streaming que vayas a usar.