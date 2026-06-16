Transmisión digital para el encuentro del Mundial 2026. Descubra dónde ver el partido Francia — Senegal en directo por la plataforma de GolStadium, con la señal oficial de Fútbol Media Pro y GOL TV online desde sus dispositivos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Transmisión digital para el encuentro del Mundial 2026. Descubra dónde ver el partido Francia — Senegal en directo por la plataforma de GolStadium, con la señal oficial de Fútbol Media Pro y GOL TV online desde sus dispositivos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Francia y Senegal protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la fase de grupos y muchos aficionados al deporte rey buscan las mejores opciones de transmisión entre las que destaca GolStadium, plataforma de streaming y aplicación multideporte impulsada por el que ofrece transmisiones en vivo y contenido bajo demanda (VoD) de eventos deportivos de todo el mundo, con un modelo de acceso gratuito y de registro.

¿Dónde ver GolStadium EN DIRECTO, partido Francia — Senegal por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 vía GolStadium en vivo a través de su página web oficial o desde su aplicación móvil, creando una cuenta gratuita para acceder a las transmisiones deportivas en directo y contenido bajo demanda. A continuación, te detallamos paso a paso para acceder a la plataforma:

  1. Regístrate o Inicia Sesión: Accede al y crea una cuenta gratuita. No requiere compromiso de permanencia.
  2. Descarga la Aplicación: Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación oficial desde .
  3. Selecciona tu Contenido: Una vez dentro, navega por la sección de deportes y selecciona la transmisión en vivo o el partido de fútbol de ligas internacionales que deseas ver.

¿Qué contenidos puedes encontrar en GolStadium y dónde está disponible?

DeportesCanales en vivo
Cobertura de disciplinas como fútbol nacional e internacional, automovilismo (Michelin Le Mans Cup, rallyes), pádel (Pro Padel League), tenis (UTS), y deportes urbanos o extremosAcceso directo a señales deportivas ininterrumpidas como Gol Play, Gol Classic (contenido histórico) y Ubeat.

Puedes acceder a los contenidos de GolStadium desde múltiples dispositivos, ya sea a través de su sitio web oficial, o descargando la aplicación móvil en para teléfonos, tablets y Smart TVs.

Francia vs Senegal en el Mundial 2026: datos básicos

Francia y Senegal se enfrentan en la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo clave para ambos equipos rumbo a la clasificación a la siguiente fase. El partido se juega en el MetLife Stadium, en el área de Nueva Jersey/Nueva York, dentro del calendario oficial de la Copa del Mundo.

  • Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026
  • Fase: Fase de grupos (Grupo I)
  • Sede: MetLife Stadium, New Jersey (EE. UU.)
  • Fecha: Martes, 16 de junio de 2026 a las 3 pm ET / 12 pm PT

Los horarios pueden variar según el país, por lo que siempre es recomendable verificar la hora local en la TV guía o la app oficial del canal/streaming que vayas a usar.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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