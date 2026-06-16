Francia y Senegal protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la fase de grupos y muchos aficionados al deporte rey buscan las mejores opciones de transmisión entre las que destaca GolStadium, plataforma de streaming y aplicación multideporte impulsada por el Grup Mediapro que ofrece transmisiones en vivo y contenido bajo demanda (VoD) de eventos deportivos de todo el mundo, con un modelo de acceso gratuito y de registro.
¿Dónde ver GolStadium EN DIRECTO, partido Francia — Senegal por el Mundial 2026?
Puedes ver el partido Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 vía GolStadium en vivo a través de su página web oficial o desde su aplicación móvil, creando una cuenta gratuita registrándote en su plataforma para acceder a las transmisiones deportivas en directo y contenido bajo demanda. A continuación, te detallamos paso a paso para acceder a la plataforma:
- Regístrate o Inicia Sesión: Accede al área de clientes de GolStadium y crea una cuenta gratuita. No requiere compromiso de permanencia.
- Descarga la Aplicación: Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación oficial desde Google Play.
- Selecciona tu Contenido: Una vez dentro, navega por la sección de deportes y selecciona la transmisión en vivo o el partido de fútbol de ligas internacionales que deseas ver.
¿Qué contenidos puedes encontrar en GolStadium y dónde está disponible?
|Deportes
|Canales en vivo
|Cobertura de disciplinas como fútbol nacional e internacional, automovilismo (Michelin Le Mans Cup, rallyes), pádel (Pro Padel League), tenis (UTS), y deportes urbanos o extremos
|Acceso directo a señales deportivas ininterrumpidas como Gol Play, Gol Classic (contenido histórico) y Ubeat.
Puedes acceder a los contenidos de GolStadium desde múltiples dispositivos, ya sea a través de su sitio web oficial, o descargando la aplicación móvil en Google Play para teléfonos, tablets y Smart TVs.
Francia vs Senegal en el Mundial 2026: datos básicos
Francia y Senegal se enfrentan en la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo clave para ambos equipos rumbo a la clasificación a la siguiente fase. El partido se juega en el MetLife Stadium, en el área de Nueva Jersey/Nueva York, dentro del calendario oficial de la Copa del Mundo.
- Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026
- Fase: Fase de grupos (Grupo I)
- Sede: MetLife Stadium, New Jersey (EE. UU.)
- Fecha: Martes, 16 de junio de 2026 a las 3 pm ET / 12 pm PT
Los horarios pueden variar según el país, por lo que siempre es recomendable verificar la hora local en la TV guía o la app oficial del canal/streaming que vayas a usar.