Este sábado 9 de agosto, se vivirá una nueva edición del Superclásico del fútbol uruguayo. Desde el Estadio Campeón del Siglo, mira el partido de Peñarol vs. Nacional, por la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Uruguay, donde el ‘Manya’ recibirá al ‘Bolso’ en un encuentro de pronóstico reservado. La transmisión de este partido estará a cargo de GolTV en Latinoamérica, por lo que aquí te dejo todos los detalles para que puedas verlo, a partir de las 3:00 p.m. hora de Uruguay .

¿Cómo ver GOLTV EN VIVO, clásico Peñarol vs. Nacional?

Cabe señalar que GolTV no ofrece su plataforma de GolTV Play en Uruguay, por lo que solo podrás mirar este canal a través de operadores por cable o satélite que incluyan GolTV o VTV Plus en su parrilla de programación, para seguir el clásico de Peñarol vs. Nacional de la Liga de Uruguay 2025.

Principales operadoras que pueden incluir GolTV:

Antel TV

Montecable

TCC

Nuevo Siglo

DirecTV Uruguay

Te recomendamos verificar directamente con tu proveedor si incluye GolTV en su plan.

¿Se puede usar GolTV Play en Uruguay?

Cabe destacar que la plataforma GolTV Play está disponible solo para usuarios fuera de Latinoamérica, lo que incluye restricciones para Uruguay. De esta manera, si vives en cualquier otro país, aquí te dejo con los planes para ver GolTV desde Latinoamérica.

Planes disponibles (solo fuera de Uruguay)

Plan mensual: USD 13,99

Plan 48 horas: USD 5,99

Plan anual: USD 149,99

Pago con PayPal, Apple Store o Mercado Pago (solo para plan de 48 h)

¿Cómo se puede ver GolTV desde Uruguay?

Algunos usuarios en foros mencionan métodos no oficiales como:

Usar una VPN para simular una ubicación fuera de Latinoamérica.

Acceder con cuenta de un familiar o amigo que tenga DirecTV GO con acceso a GolTV.

Peñarol vs. Nacional EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 9 de agosto de 2025

sábado 9 de agosto de 2025 Lugar: Estadio Campeón del Siglo

Estadio Campeón del Siglo Hora: 3:00 p.m. Uruguay

3:00 p.m. Uruguay Canal TV: GolTV

GolTV Streaming: GolTV Play y VTV Plus