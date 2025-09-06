El Gran Premio de Cataluña 2025 llega este domingo 7 de septiembre al Circuit de Barcelona-Catalunya con un desafío técnico al límite: curvas rápidas, frenadas largas y la exigencia máxima sobre los neumáticos traseros. En Montmeló, cada detalle marcará la diferencia: tracción limpia a la salida de La Caixa, eficacia en la T1 y gestión del viento en la recta principal. El examen será tanto de constancia como de estrategia, con la elección de compuestos en el centro de la batalla. A continuación, te contamos los horarios oficiales de Moto3, Moto2 y MotoGP, junto con las opciones de TV y streaming para seguir toda la acción del Mundial de Motociclismo en vivo.

Horarios del GP de Cataluña 2025 de MotoGP, Moto2 y Moto3

España, Francia, Alemania e Italia

Moto3: 11:00

Moto2: 12:15

MotoGP: 14:00

Reino Unido e Irlanda

Moto3: 10:00

Moto2: 11:15

MotoGP: 13:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Moto3: 06:00

Moto2: 07:15

MotoGP: 09:00

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Canadá y Rep. Dominicana

Moto3: 05:00

Moto2: 06:15

MotoGP: 08:00

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

Moto3: 04:00

Moto2: 05:15

MotoGP: 07:00

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua

Moto3: 03:00

Moto2: 04:15

MotoGP: 06:00

Estados Unidos (ET)

Moto3: 05:00

Moto2: 06:15

MotoGP: 08:00

Estados Unidos (CT)

Moto3: 04:00

Moto2: 05:15

MotoGP: 07:00

Estados Unidos (PT)

Moto3: 02:00

Moto2: 03:15

MotoGP: 05:00

¿Dónde ver el GP de Cataluña de MotoGP 2025 EN DIRECTO por TV y streaming?

España : DAZN 1 (Dial 70), DAZN 1 Bar (Dial 149 de Movistar), MAX, TV3 y Esport3.

: DAZN 1 (Dial 70), DAZN 1 Bar (Dial 149 de Movistar), MAX, TV3 y Esport3. Latinoamérica : ESPN y streaming mediante Disney+ Premium (según disponibilidad por país).

: ESPN y streaming mediante Disney+ Premium (según disponibilidad por país). Estados Unidos: NBC Sports y CNBC, además de sus plataformas de streaming asociadas.

Un GP de Barcelona clave para el Mundial de MotoGP 2025

El Gran Premio de Cataluña en Montmeló no solo será un espectáculo para los aficionados españoles, también puede resultar decisivo en la lucha por el título del Mundial de MotoGP 2025. Con un circuito que exige al máximo la gestión de neumáticos, las frenadas largas y la constancia vuelta tras vuelta, los pilotos deberán encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y estrategia. La cita en Barcelona promete emociones fuertes y podría marcar un punto de inflexión en la clasificación general.

El GP de Cataluña 2025 se corre en Montmeló este domingo 7 de septiembre.