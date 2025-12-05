Este viernes 5 de diciembre, la Selección Argentina conocerá finalmente a sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 durante el sorteo que se realizará en el John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. El vigente campeón del mundo, con Lionel Messi aún como gran referencia y Lionel Scaloni al mando, iniciará en territorio norteamericano la defensa de su corona obtenida en Qatar 2022.

La Albiceleste se presenta como uno de los favoritos para conquistar el trofeo tras un brillante rendimiento en las Eliminatorias Conmebol, donde ocuparon el primer lugar.

La expectativa en torno a lo que pueda hacer Messi, en lo que podría ser su último Mundial, añade un condimento especial a esta fase de grupos.

¿Qué grupo el tocará a Argentina en el Mundial de Fútbol 2026?

Preguntas frecuentes sobre el Mundial de Fútbol 2026

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

Se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez que el torneo tiene tres coanfitriones.​

¿Qué ciudades serán sede?

Habrá 16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto y Vancouver.​

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo está programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural y la final?

El partido inaugural será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).​

¿Cuántas selecciones participan y cómo es el nuevo formato?

Participarán 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. Estarán repartidas en 12 grupos de 4 equipos; se clasifican a octavos de final ampliados (ronda de 32) los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.​

¿Cuántos partidos se jugarán en total?

Se disputarán 104 partidos a lo largo del torneo, la cifra más alta en la historia de los Mundiales.​

¿Cómo se reparten los cupos por confederación?

La distribución prevista es: UEFA 16 plazas, CAF 9 directas más 1 a repechaje, AFC 8 directas más 1 a repechaje, CONMEBOL 6 directas más 1 a repechaje, CONCACAF 3 anfitriones clasificados automáticamente más 3 plazas adicionales (2 de ellas vía repechaje) y OFC 1 plaza directa más 1 a repechaje.​

¿Qué es el repechaje intercontinental para 2026?

Es un mini-torneo que otorgará las dos últimas plazas del Mundial y lo jugarán seis selecciones: una de AFC, una de CAF, una de CONMEBOL, una de OFC y dos de CONCACAF.​

¿Cómo se consiguen entradas para la Copa del Mundo 2026?

La venta oficial se gestiona a través de FIFA, con fases de registro, sorteos y venta por orden de llegada publicadas en el sitio oficial del torneo. Los aficionados deben crear una cuenta en la plataforma de FIFA y seguir los anuncios de cada ventana de venta.​

¿Qué deben tener en cuenta los aficionados para viajar a tres países?

Es importante revisar con anticipación requisitos de visado, pasaporte y posibles permisos especiales de entrada a Estados Unidos, México y Canadá, ya que las normas migratorias son diferentes en cada país. También se recomienda planificar rutas entre regiones (Oeste, Centro y Este) para minimizar vuelos internos y tiempos de traslado entre sedes.​