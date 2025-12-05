Brasil llega al sorteo del Mundial 2026 con la mirada puesta en un grupo que podría definir buena parte de su destino. Aunque la Verdeamarela mantiene su histórica marca de participar en todas las ediciones de la Copa del Mundo, lo cierto es que arriba a este sorteo del viernes 5 de diciembre con más dudas que certezas. La presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo genera expectativas, pero también presión: el técnico italiano deberá demostrar que puede recuperar la identidad de una selección acostumbrada a ser protagonista.

A pesar de haber clasificado de manera directa, el camino de Brasil dejó señales de alerta. Finalizar en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas refleja el momento irregular del equipo. La ampliación a 48 selecciones le permitió asegurar el boleto sin sobresaltos administrativos, pero en lo futbolístico la Canarinha aún no muestra la solidez que se espera de un pentacampeón del mundo.

El reto más grande para Brasil será llegar al torneo con una versión más estable y competitiva. Los últimos partidos dejaron un sabor amargo: un 1-1 ante Túnez, la derrota 3-2 frente a Japón y el 0-1 en Bolivia exponen las dificultades del equipo para imponer su juego. Con un panorama tan incierto, un grupo complicado podría poner a prueba la capacidad de reacción de Ancelotti.

PRIMEIRO TREINO EM LONDRES! ✅



A Seleção Brasileira deu início à preparação para os amistosos da última Data FIFA de 2025.



Sob o comando do mister Carlo Ancelotti, o grupo trabalhou no CT do Arsenal, ainda com parte dos atletas se apresentando.



O primeiro desafio será no… pic.twitter.com/ie2g9xBnTe — brasil (@CBF_Futebol) November 11, 2025

¿Cómo ver el sorteo de los grupos del Mundial 2026 EN VIVO desde Brasil?

Primero que nada es importante que sepas que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se desarrollará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Todo iniciará a las 2:00 p.m. (hora en Brasilia), 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT.

Cabe mencionar que se podrá ver EN VIVO en Brasil a través de TV Globo, Sportv y GE TV. Para lo que viven en Estados Unidos, se podrá ver la transmisión EN DIRECTO por FuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

Recuerda que todavía hay 22 equipos que buscan asegurar su lugar mediante los repechajes: dos plazas en el Repechaje Intercontinental y cuatro más en el Repechaje UEFA. Una vez definidos todos los participantes, los 48 combinados serán repartidos en los bombos correspondientes. Brasil está en el Bombo 1.

El grupo de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026

Grupo: por confirmar...

Brasil

por confirmar...

por confirmar...

por confirmar...

Calendario de los partidos del Grupo de Brasil

Fecha 1: Brasil vs. por confirmar...

Fecha y lugar: por confirmar...

Hora: por confirmar...

Fecha 2: Brasil vs. por confirmar...

Fecha y lugar: por confirmar...

Hora: por confirmar...

Fecha 3: Brasil vs. por confirmar...

Fecha y lugar: por confirmar...

Hora: por confirmar...

El plantel de la Brasil del DT italiano Carlo Ancelotti

Bento (Al-Nassar)

Hugo Souza (Corinthians)

Ederson (Fenerbahçe)

Alisson Becker (Liverpool)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Danilo (Flamengo)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (PSG)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Wesley (Roma)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

João Pedro (Chelsea)

Estêvão (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Rodrygo (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Vitor Roque (Palmeiras)

Richarlison (Tottenham)

Vinícius Júnior (Real Madrid)