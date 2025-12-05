La Selección de Colombia participará en Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Debido a la calidad de jugadores que posee, la escuadra ‘cafetera’ buscará llegar lo más lejos posible en el certamen. Dicho ello, en esta nota te daré a conocer en qué grupo de la competición se encuentra, así como la fecha, hora y lugar de cada duelo que disputará el equipo capitaneado por James Rodríguez para que los veas EN VIVO y EN DIRECTO. No olvides compartir este artículo con tus familiares y amigos para que todos reciban esta información importante.

¿Cómo ver el sorteo de los grupos del Mundial 2026 EN VIVO desde Colombia?

Primero que nada es importante que sepas que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se desarrollará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Todo empezará a las 12:00 pm en Colombia, 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT.

Colombia espera obtener resultados sumamente positivos en el Mundial 2026. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Adicional a ello, te comento que se podrá ver EN VIVO en Colombia a través de Caracol Televisión y Canal RCN. Quienes tengan suscripciones de paga podrán seguir el evento en canales como DSports (disponible en su señal básica y HD de DirecTV), ESPN y Disney+.

La última vez que Colombia disputó los cuartos de final de una Copa del Mundo fue en la edición de 2014. Aquel certamen se desarrolló en Brasil. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia está en el Grupo – del Mundial 2026, donde también están las escuadras de X, X y X, que será el primer rival de la ‘Tricolor’ en el torneo. A continuación, te brindaré la fecha, hora y lugar de los partidos que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo jugará sí o sí en esta competición. El número puede incrementar si en caso el equipo clasifica a las siguientes fases del certamen.

Por la fecha 1 del Grupo -: Colombia vs. X

Fecha y lugar: Las selecciones de Colombia y X se verán las caras este X en el X.

Hora: El partido comenzará a las X.

Por la fecha 2 del Grupo -: Colombia vs. X

Fecha y lugar: Las selecciones de Colombia y X se enfrentarán el X en el X.

Hora: El esperado duelo entre las escuadras empezará a las X.

Por la fecha 3 del Grupo -: Colombia vs. X

Fecha y lugar: Colombia y X medirán fuerzas el X en el X.

Hora: El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las X.