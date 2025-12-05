La Selección de Ecuador llega al sorteo del Mundial 2026 con una mezcla de expectativa y determinación. Después de firmar una Eliminatoria histórica, donde terminó en un sorprendente segundo lugar por detrás de Argentina, la ‘Tri’ se perfila como uno de los equipos sudamericanos más sólidos rumbo a la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Ese rendimiento ha elevado la percepción internacional del equipo y, al mismo tiempo, aumenta la presión para mantener el nivel frente a rivales de élite que podrían aparecer en su grupo este viernes.

El posible grupo de Ecuador genera curiosidad, especialmente por el estilo del técnico Sebastián Beccacece, quien logró sellar la clasificación pero todavía divide opiniones entre los seguidores. Su enfoque táctico, más conservador y orientado al control, podría chocar o complementarse —según los emparejamientos— con selecciones potentes de Europa o África.

Más allá de las dudas sobre el protagonismo ofensivo y las polémicas convocatorias, la ‘Tri’ confía en su solidez, su disciplina táctica y en una generación que ha demostrado carácter en partidos clave. El sorteo será determinante para visualizar hasta dónde podría llegar Ecuador en el torneo, ya que un grupo equilibrado le permitiría soñar con superar la fase inicial y avanzar hacia desafíos mayores.

¿Cómo ver el sorteo de los grupos del Mundial 2026 EN VIVO desde Ecuador?

Es importante que sepas que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Todo iniciará a las 2:00 12:00 p.m. (hora en Ecuador), 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT.

Cabe mencionar que se podrá ver EN VIVO en Ecuador a través de Teleamazonas en señal abierta. FOX y Telemundo transmitirán el evento con comentarios en inglés y español, respectivamente. Recuerda que FIFA+ (FIFA.com) y el canal oficial de la FIFA en YouTube ofrecerán la transmisión en vivo para todo el mundo.

Todavía hay 22 equipos que buscan asegurar su lugar mediante los repechajes: dos plazas en el Repechaje Intercontinental y cuatro más en el Repechaje UEFA. Una vez definidos todos los participantes, los 48 combinados serán repartidos en los bombos correspondientes. Brasil está en el Bombo 1.

El posible once de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Kendry Páez, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.