La Selección Mexicana se asegura un papel protagónico en el Mundial de Fútbol 2026 al ser designada automáticamente como cabeza de serie A1 en el Grupo A, una ventaja reservada para los países anfitriones junto a Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D). Esta preasignación estratégica no solo confirma la posición de México en el Grupo A, sino que también le otorga el honor de jugar el partido inaugural del torneo en el icónico Estadio Azteca ante un rival por definir.

Como anfitrión, el Tri será colocado directamente en el Bombo 1 durante el sorteo oficial que se celebrará este viernes, compartiendo lugar con Canadá, Estados Unidos y las nueve selecciones mejor clasificadas en el ranking FIFA, garantizando así un enfrentamiento contra rivales de bombos inferiores en la fase de grupos. El Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 definirá el camino de la Selección Mexicana, una de las tres anfitrionas del torneo, cuyo nuevo formato ampliado a 48 equipos introducirá cambios clave en la fase de grupos y la clasificación a la ronda eliminatoria.

México se clasificó automáticamente al Mundial 2026 debido a que es uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. | Crédito: Selección Nacional de México / Facebook

¿Cómo funciona el nuevo formato de la Copa del Mundo 2026?

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. De estos grupos, avanzarán a la fase eliminatoria los dos primeros lugares de cada grupo y, adicionalmente, los ocho mejores terceros lugares de toda la competencia. Esto dará paso a una nueva instancia: la ronda de Dieciseisavos de Final (Round of 32), ampliando la emoción del campeonato.

¿Cuáles son los posibles rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026?

México, como país anfitrión, ya está asegurado como cabeza de serie en el Grupo A (posición A1) y formará parte del Bombo 1. Esto significa que la Selección Mexicana evitará enfrentarse a otras potencias y anfitriones que también estarán en el Bombo 1 (como USA y Canadá). Los rivales del Tri provendrán de un equipo del Bombo 2, uno del Bombo 3 y otro del Bombo 4. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de selecciones por bombo (sin emparejamiento fijo)

Bombo 1 (ya definido, no rivales de fase de grupos) : España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, además de México, Canadá y Estados Unidos.​

: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, además de México, Canadá y Estados Unidos.​ Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda (considerados como equipos de menor ranking) y los seis ganadores de los play-offs intercontinentales; estas plazas tampoco están definidas todavía.

¿Cuándo se conocerán los rivales definitivos de México y el fixture completo?

Actualmente, los rivales de México en el Grupo A solo se conocen mediante etiquetas de bombo (Pot 2, Pot 3 y Pot 4). El calendario detallado con los nombres definitivos de las selecciones y el fixture completo de partidos solo se publicará de manera oficial después de que se celebre el Sorteo de la Copa del Mundo este viernes. La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de junio de 2026, y el sorteo revelará la hoja de ruta completa para El Tri.

¿Cómo se dividen los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Los cuatro bombos se ordenan según el Ranking Mundial de la FIFA de noviembre de 2025. El Bombo 1 incluye a los anfitriones y las potencias mejor clasificadas. Los Bombos 2 y 3 albergan a las selecciones de nivel medio y medio/alto, mientras que el Bombo 4 estará compuesto por las selecciones con peor ranking y los ganadores de los torneos de repesca o play-offs intercontinentales.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

¿Cuándo y dónde juega México el partido inaugural del Mundial 2026?

El esperado partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 será el 11 de junio de 2026 y tendrá como protagonista principal a la selección de México (A1). Este histórico encuentro se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcando la tercera vez que este recinto recibe la apertura de un Mundial. El rival de El Tri en ese primer duelo será un equipo que provenga del Bombo 3, según la configuración oficial del sorteo que se celebra próximamente.

¿Cómo se estructura el calendario básico del Grupo A del Mundial 2026?

La Fase de Grupos del Mundial 2026 se pondrá en marcha con dos partidos correspondientes al Grupo A el mismo 11 de junio. Mientras México juega en el Azteca, el segundo partido de la jornada inaugural se disputará en otro estadio mexicano, como el Estadio Akron en Guadalajara. Este duelo inicial enfrentará a la selección proveniente del Bombo 2 contra la del Bombo 4, completando así el inicio de la acción para el grupo anfitrión del torneo.

Fixture de México en la Copa del Mundo

Fase de grupos

FECHA INSTANCIA Jueves, 11 de junio 2026 Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Azteca de la Ciudad de México Jueves, 18 de junio 2026 Partido 28 – Grupo A (México #2) - Estadio Akron de Guadalajara Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 53 – Grupo A (México #3) - Estadio Azteca de Ciudad de México

Una vez concluida la fase de grupos, si México logra clasificar a las siguiente rondas, este es el calendario de partidos programados hasta la gran final:

Dieciseisavos de final

FECHA INSTANCIA Domingo, 28 de junio 2026 Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium Lunes, 29 de junio 2026 Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium Martes, 30 de junio 2026 Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium Jueves, 2 de julio 2026 Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver Viernes, 3 de julio 2026 Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final

FECHA INSTANCIA Sábado, 4 de julio 2026 Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium Domingo, 5 de julio 2026 Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México Lunes, 6 de julio 2026 Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium Martes, 7 de julio 2026 Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Cuartos de final

FECHA INSTANCIA Jueves, 9 de julio 2026 Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium Viernes, 10 de julio 2026 Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium Sábado, 11 de julio 2026 Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Semifinales

FECHA INSTANCIA Martes, 14 de julio 2026 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium Miércoles, 15 de julio 2026 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

FECHA INSTANCIA Sábado, 18 de julio 2026 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

FECHA INSTANCIA Domingo, 19 de julio 2026 Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Fechas y datos clave de la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.​

La fase de grupos se juega del 11 al 27 de junio; luego siguen: dieciseisavos (round of 32) del 28 de junio al 3 de julio, octavos del 4 al 7 de julio, cuartos del 9 al 11, semifinales el 14 y 15, tercer puesto el 18 y la final el 19 de julio.​

Canadá, México y Estados Unidos tienen garantizado disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante su público. Guadalajara, Vancouver y Seattle también han sido seleccionadas para acoger partidos de los países anfitriones durante dicha fase.

El Azteca acoge el partido inaugural y la final está programada para el área Nueva York–Nueva Jersey (MetLife Stadium). Canadá y Estados Unidos debutarán en el torneo en el Toronto Stadium y el SoFi Stadium, respectivamente.

Canadá, México y Estados Unidos tienen garantizado disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante su público. Guadalajara, Vancouver y Seattle también han sido seleccionadas para acoger partidos de los países anfitriones durante dicha fase.

El innovador diseño del calendario del Mundial garantiza que los equipos disfruten de tres días de descanso de cara a 103 de los 104 partidos del torneo. La mayoría de los encuentros se concentrarán en las regiones este, centro y oeste, para ahorrar desplazamientos tanto a las selecciones como a los aficionados