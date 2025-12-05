El esperado Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará este viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., y millones de aficionados podrán seguirlo EN VIVO GRATIS. Este evento definirá los grupos del torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos que se jugarán en Canadá, México y Estados Unidos. Te ofrecemos una guía completa con los canales y plataformas de streaming en USA, México y España para que no te pierdas la revelación del fixture y los Grupos del Mundial 2026.

El torneo de 2026, el primero en Norteamérica desde 1994, introducirá un nuevo formato con doce grupos de cuatro equipos. A la fase de dieciseisavos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, lo que significa que los equipos finalistas deberán jugar ocho partidos, uno más que en la última edición de Catar 2022. Con Argentina defendiendo el título y las eliminatorias en curso, el sorteo es el momento cumbre donde el mundo del fútbol conocerá el camino hacia la gran final del domingo 19 de julio de 2026.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora es el sorteo de los grupos del Mundial 2026 y cómo verlo en vivo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP y Composición Mag)

¿Qué equipos ya están clasificados para la Copa del Mundo 2026?

Actualmente, 42 de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tienen su boleto asegurado, restando solo seis plazas por definir. Los países anfitriones que clasificaron automáticamente son Canadá, México y Estados Unidos.

Por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ya están dentro Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La lista de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) incluye a potencias como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Croacia, Bélgica, Suiza, Austria, Noruega y Escocia.

En cuanto a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), los clasificados son Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Finalmente, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) suma a Curazao, Haití y Panamá, y la OFC a Nueva Zelanda. Los seis cupos restantes se decidirán en marzo de 2026: cuatro mediante la repesca de la UEFA y dos a través del Torneo Clasificatorio, con equipos como Bolivia, Jamaica e Irak luchando por un lugar.

¿Cómo funciona el sorteo de la Copa del Mundo 2026? Bombos confirmados

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se presenta con un formato expandido y reglas claras para la distribución de los 48 equipos en 12 grupos. Este procedimiento busca garantizar el equilibrio competitivo y el fair play geográfico.

¿Cómo se dividen los equipos en los cuatro bombos del sorteo?

Los 42 países clasificados se distribuyen en cuatro bombos de doce selecciones cada uno, utilizando como base la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de noviembre de 2025. Los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— son automáticamente asignados al Bombo 1. Las dos plazas reservadas para los ganadores del torneo clasificatorio de play-offs intercontinentales de la FIFA, así como las cuatro plazas de las eliminatorias europeas, se integrarán en el Bombo 4.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Cuál es el procedimiento para sortear a los países anfitriones y a los cabezas de serie?

El sorteo comienza distribuyendo a las 12 selecciones del Bombo 1 en los grupos A hasta L. Los tres anfitriones ya tienen asignadas sus posiciones de forma predefinida en el calendario: México es A1 (bola verde), Canadá es B1 (bola roja) y Estados Unidos es D1 (bola azul). Para garantizar el equilibrio, las cuatro selecciones con mejor ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra) son sorteadas de manera que solo podrían enfrentarse en semifinales si ganan sus respectivos grupos.

¿Qué restricciones geográficas aplica la FIFA en el sorteo?

La regla general de la FIFA establece que ningún grupo puede contener dos selecciones de la misma confederación, con una única y notable excepción. La UEFA, que contará con 16 equipos, podrá tener al menos una y como máximo dos selecciones por grupo. Las dos plazas procedentes de los play-offs intercontinentales del Bombo 4 también están sujetas a esta limitación confederacional para evitar coincidencias de región.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

¿A qué hora ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

México y Centroamérica : 11:00

: 11:00 Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú : 12:00

: 12:00 Bolivia, Rep. Dominicana, Puerto Rico y Venezuela: 13:00

13:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay : 14:00

: 14:00 Reino Unido, Irlanda y Portugal : 17:00

: 17:00 España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos : 18:00

: 18:00 Estados Unidos: 12 pm ET / 8 am PT

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en tu país?

Además de la cobertura en directo en FIFA.com y en las redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA, el sorteo también será retransmitido por las emisoras oficiales en distintas regiones del mundo:

Sudamérica : DGO y DSports / Red Uno y Unitel (Bolivia) / Cazé TV (Brasil) / Caracol Televisión, RCN Televisión y Win Sports (Colombia) / TeleAmazonas (Ecuador) / GEN, POPU TV, trece y Unicanal (Paraguay) / América Televisión (Perú) / Televen (Venezuela)

: DGO y DSports / Red Uno y Unitel (Bolivia) / Cazé TV (Brasil) / Caracol Televisión, RCN Televisión y Win Sports (Colombia) / TeleAmazonas (Ecuador) / GEN, POPU TV, trece y Unicanal (Paraguay) / América Televisión (Perú) / Televen (Venezuela) México : Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX

: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX España : La 1 y RTVE Play

: La 1 y RTVE Play Estados Unidos: FOX, Peacock, Telemundo App, Telemundo Network y UNIVERSO

¿Cómo se jugará la Copa del Mundo 2026?

El Consejo de la FIFA ha aprobado por unanimidad el nuevo formato de la Copa Mundial 2026, confirmando una estructura de 12 grupos de cuatro equipos, en lugar de la propuesta inicial de 16 grupos de tres. Este cambio significa que el torneo, que contará con 48 selecciones, ampliará su número total de partidos a 104. La medida busca garantizar la equidad deportiva y mantener el suspenso en la fase de grupos.

Bajo este formato expandido, avanzarán a los Dieciseisavos de Final (Ronda de 32) los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos. Además, clasificarán los ocho mejores equipos que finalicen en la tercera posición de sus respectivos grupos. Como consecuencia de la ampliación de la fase eliminatoria, los equipos que lleguen a la Final deberán disputar un total de ocho partidos, uno más que en el formato anterior.

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: TV Azteca)