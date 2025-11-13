Las selecciones de Guatemala y Panamá se enfrentan este jueves en un duelo decisivo por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, programado en el estadio Manuel Felipe Carrera, promete emociones intensas, pues ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos: el sueño de estar en la máxima cita del fútbol.

Una derrota dejaría a cualquiera de las dos selecciones al borde de la eliminación. La presión recae especialmente sobre los guatemaltecos, que contarán con el apoyo de su afición en la capital. El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena busca hacer historia y clasificar por primera vez a una copa del mundo, un deseo que millones de seguidores comparten con fervor.

En el antecedente más reciente, disputado el 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández, Guatemala logró rescatar un empate 1-1 ante los panameños. Ese resultado mantiene viva la esperanza, aunque la tabla de posiciones del Grupo A sigue muy ajustada. Los dirigidos por Tena ocupan el tercer lugar con 5 puntos, mientras que Panamá y Surinam lideran con 6, y El Salvador cierra con 3.

Con solo dos jornadas restantes, incluyendo la de este jueves, el margen de error es mínimo. El primer lugar del grupo obtendrá el pase directo al Mundial, por lo que cada gol, cada jugada y cada decisión técnica pueden marcar la diferencia entre la gloria y la decepción. Tena y su rival, el danés Thomas Christiansen, saben que la consigna es clara: ganar o despedirse del sueño mundialista.

El estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, se prepara para una noche vibrante. Se espera que miles de aficionados llenen sus gradas para alentar con fuerza a la Azul y Blanco. A Guatemala le restan solo 180 minutos en esta fase clasificatoria, y cerrará la eliminatoria como local frente a Surinam el 18 de noviembre, en una jornada que podría definir un capítulo histórico para el fútbol nacional.

Horarios para ver el partido Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026

El duelo entre Guatemala y Panamá se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala (21:00 horas de Ciudad de Panamá; 3 pm ET / 12 pm ET) por el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Aquí te enseño los horarios, según el país donde te encuentres.

20:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

21:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba y Canadá

22:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

23:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 horas en el Reino Unido e Irlanda del 14 de noviembre

03:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia del 14 de noviembre

Estados Unidos

9 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

8 p.m. CT en Texas

6 p.m. PT en California

¿Cómo ver partido Guatemala — Panamá EN VIVO EN DIRECTO por las Eliminatorias Concacaf 2026?

El partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf 2026, será transmitido por diversos canales de televisión y plataformas de streaming en distintos países del mundo. A continuación, detallamos dónde podrá verse.

México — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Estados Unidos y Puerto Rico — Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, NAICOM y Peacock TV

— Telemundo Deportes Ahora, Amazon Prime Video, NAICOM y Peacock TV Latinoamérica — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube Colombia — Concacaf Go YouTube

— Concacaf Go YouTube España — Concacaf Go YouTube

Formaciones probables del Guatemala — Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Salvador Estrada, José Morales; Stheven Robles, Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Rudy Muñoz, Óscar Santis, Rubio Rubín.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Salvador Estrada, José Morales; Stheven Robles, Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Rudy Muñoz, Óscar Santis, Rubio Rubín. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, Eric Davis; José Rodríguez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Edgar Bárcenas; y José Fajardo.

