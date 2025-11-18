Conoce la fecha, horarios, en qué canal TV y dónde ver online el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO EN DIRECTO por las Eliminatorias. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Uno de los duelos más destacados de la fecha final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 será el martes 18 de noviembre. El partido entre Guatemala vs. Surinam dará inicio a las 19:00 horas en el estadio El Trébol, donde el local no tiene posibilidades de avanzar por su eliminación; sin embargo, el equipo visitante podría hacer historia clasificando por primera vez a una Copa del Mundo. Para ver el enfrentamiento en vivo y en directo, puedes hacerlo a través de señales de TV abierta, cable y streaming online, desde cualquier dispositivo móvil desde Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica.

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Surinam por fecha 6 de Eliminatorias?

El estadio El Trébol será la sede del partido entre Guatemala y Surinam por la sexta jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Este crucial encuentro de la ronda final se disputará el martes 18 de noviembre de 2025 y el pitido inicial está programado para las 7:00 p.m., en horario de Centroamérica. Los horarios específicos para otros países se muestran a continuación.

PaísesHorario
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PT
Guatemala20:00
Panamá21:00
México20:00
Costa Rica20:00
El Salvador20:00
Nicaragua20:00
Honduras20:00
Perú21:00
Colombia21:00
Ecuador21:00
Canadá21:00
Cuba21:00
República Dominicana22:00
Puerto Rico22:00
Venezuela22:00
Bolivia22:00
Argentina23:00
Chile23:00
Uruguay23:00
Paraguay23:00

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido de la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF en El Trébol de Ciudad de Guatemala.

PaísesCanales TV
Estados UnidosParamount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
GuatemalaTiGo Sports
PanamáBluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
MéxicoConcacaf Go YouTube y VPN
Costa RicaConcacaf Go YouTube y VPN
El SalvadorConcacaf Go YouTube y VPN
NicaraguaConcacaf Go YouTube y VPN
HondurasConcacaf Go YouTube y VPN
PerúConcacaf Go YouTube y VPN
ColombiaConcacaf Go YouTube y VPN
EcuadorConcacaf Go YouTube y VPN
CanadáConcacaf Go YouTube y VPN
CubaConcacaf Go YouTube y VPN
República DominicanaConcacaf Go YouTube y VPN
Puerto RicoConcacaf Go YouTube y VPN
VenezuelaConcacaf Go YouTube y VPN
BoliviaConcacaf Go YouTube y VPN
ArgentinaConcacaf Go YouTube y VPN
ChileConcacaf Go YouTube y VPN
UruguayConcacaf Go YouTube y VPN
ParaguayConcacaf Go YouTube y VPN

Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam

  • Guatemala: Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín. DT: Luis Fernando Tena.
  • Surinam: Etienne Vaessen, Shaquille Pinas, Radinio Balker, Myenty Abena, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Tjaronn Chery. DT: Stanley Menzo.
