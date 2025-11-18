Uno de los duelos más destacados de la fecha final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 será el martes 18 de noviembre. El partido entre Guatemala vs. Surinam dará inicio a las 19:00 horas en el estadio El Trébol, donde el local no tiene posibilidades de avanzar por su eliminación; sin embargo, el equipo visitante podría hacer historia clasificando por primera vez a una Copa del Mundo. Para ver el enfrentamiento en vivo y en directo, puedes hacerlo a través de señales de TV abierta, cable y streaming online, desde cualquier dispositivo móvil desde Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica.
¿A qué hora juegan Guatemala vs. Surinam por fecha 6 de Eliminatorias?
El estadio El Trébol será la sede del partido entre Guatemala y Surinam por la sexta jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Este crucial encuentro de la ronda final se disputará el martes 18 de noviembre de 2025 y el pitido inicial está programado para las 7:00 p.m., en horario de Centroamérica. Los horarios específicos para otros países se muestran a continuación.
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|9 p.m. ET / 6 p.m. PT
|Guatemala
|20:00
|Panamá
|21:00
|México
|20:00
|Costa Rica
|20:00
|El Salvador
|20:00
|Nicaragua
|20:00
|Honduras
|20:00
|Perú
|21:00
|Colombia
|21:00
|Ecuador
|21:00
|Canadá
|21:00
|Cuba
|21:00
|República Dominicana
|22:00
|Puerto Rico
|22:00
|Venezuela
|22:00
|Bolivia
|22:00
|Argentina
|23:00
|Chile
|23:00
|Uruguay
|23:00
|Paraguay
|23:00
Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias
Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido de la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF en El Trébol de Ciudad de Guatemala.
|Países
|Canales TV
|Estados Unidos
|Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
|Guatemala
|TiGo Sports
|Panamá
|Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
|México
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Costa Rica
|Concacaf Go YouTube y VPN
|El Salvador
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Nicaragua
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Honduras
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Perú
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Colombia
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Ecuador
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Canadá
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Cuba
|Concacaf Go YouTube y VPN
|República Dominicana
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Puerto Rico
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Venezuela
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Bolivia
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Argentina
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Chile
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Uruguay
|Concacaf Go YouTube y VPN
|Paraguay
|Concacaf Go YouTube y VPN
Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam
- Guatemala: Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín. DT: Luis Fernando Tena.
- Surinam: Etienne Vaessen, Shaquille Pinas, Radinio Balker, Myenty Abena, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Tjaronn Chery. DT: Stanley Menzo.