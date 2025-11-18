Uno de los duelos más destacados de la fecha final de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 será el martes 18 de noviembre. El partido entre Guatemala vs. Surinam dará inicio a las 19:00 horas en el estadio El Trébol, donde el local no tiene posibilidades de avanzar por su eliminación; sin embargo, el equipo visitante podría hacer historia clasificando por primera vez a una Copa del Mundo. Para ver el enfrentamiento en vivo y en directo, puedes hacerlo a través de señales de TV abierta, cable y streaming online, desde cualquier dispositivo móvil desde Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica.

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Surinam por fecha 6 de Eliminatorias?

El estadio El Trébol será la sede del partido entre Guatemala y Surinam por la sexta jornada de las Eliminatorias de Concacaf . Este crucial encuentro de la ronda final se disputará el martes 18 de noviembre de 2025 y el pitido inicial está programado para las 7:00 p.m., en horario de Centroamérica. Los horarios específicos para otros países se muestran a continuación.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay: 22:00 hs

22:00 hs Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos (ET): 21:00 hs

21:00 hs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 20:00 hs

20:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras: 17:00 hs

Países Horario Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Guatemala 20:00 Panamá 21:00 México 20:00 Costa Rica 20:00 El Salvador 20:00 Nicaragua 20:00 Honduras 20:00 Perú 21:00 Colombia 21:00 Ecuador 21:00 Canadá 21:00 Cuba 21:00 República Dominicana 22:00 Puerto Rico 22:00 Venezuela 22:00 Bolivia 22:00 Argentina 23:00 Chile 23:00 Uruguay 23:00 Paraguay 23:00

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido de la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF en El Trébol de Ciudad de Guatemala.

Países Canales TV Estados Unidos Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora Guatemala TiGo Sports Panamá Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio México Concacaf Go YouTube y VPN Costa Rica Concacaf Go YouTube y VPN El Salvador Concacaf Go YouTube y VPN Nicaragua Concacaf Go YouTube y VPN Honduras Concacaf Go YouTube y VPN Perú Concacaf Go YouTube y VPN Colombia Concacaf Go YouTube y VPN Ecuador Concacaf Go YouTube y VPN Canadá Concacaf Go YouTube y VPN Cuba Concacaf Go YouTube y VPN República Dominicana Concacaf Go YouTube y VPN Puerto Rico Concacaf Go YouTube y VPN Venezuela Concacaf Go YouTube y VPN Bolivia Concacaf Go YouTube y VPN Argentina Concacaf Go YouTube y VPN Chile Concacaf Go YouTube y VPN Uruguay Concacaf Go YouTube y VPN Paraguay Concacaf Go YouTube y VPN

Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam

Guatemala : Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín. DT: Luis Fernando Tena.

: Nicholas Hagen, José Ardón, José Carlos Pinto, Jonathan Franco, José Morales, Aarón Herrera, José Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Rubio Rubín. DT: Luis Fernando Tena. Surinam: Etienne Vaessen, Shaquille Pinas, Radinio Balker, Myenty Abena, Kenneth Paal, Jean-Paul Boëtius, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker, Richonell Margaret, Tjaronn Chery. DT: Stanley Menzo.