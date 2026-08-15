La madrugada del domingo tendrá una cita marcada en rojo para los aficionados españoles a las MMA. UFC 330 llega a Filadelfia con Islam Makhachev defendiendo el cinturón wélter ante Ian Machado Garry, en una cartelera que también tendrá dos títulos en juego y la presencia del asturiano Joel Álvarez frente a Chidi Njokuani. Toda la velada podrá seguirse en directo en España a través de Eurosport y HBO Max.

Makhachev afrontará en el Xfinity Mobile Arena la primera defensa de su campeonato de peso wélter. El ruso llega además con 16 victorias consecutivas en UFC, por lo que un nuevo triunfo le permitiría superar en solitario el histórico registro de Anderson Silva. Al otro lado estará Machado Garry, uno de los principales aspirantes de la división.

La cartelera no termina ahí. Mackenzie Dern y Gillian Robertson disputarán el título de peso paja femenino, mientras que Joel Álvarez volverá al octágono ante Njokuani en una pelea que ha despertado especial interés entre los seguidores españoles. El asturiano aceptó el combate en corto aviso después de la baja de Geoff Neal.

Para quienes buscan UFC EN DIRECTO en España, HBO Max será la vía de streaming para acceder a toda la función con la cobertura de Eurosport. La emisión comenzará a la 01:00 de la madrugada del domingo 16 de agosto, con las preliminares, mientras que la cartelera principal está programada para las 03:00. Makhachev vs. Machado Garry está previsto aproximadamente para las 05:00, aunque el horario dependerá de la duración de los combates anteriores.

TL;DR: Lo que debes saber de UFC 330 en España

🥊 Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry será la pelea estelar por el título wélter.

será la pelea estelar por el título wélter. 🇪🇸 En España, UFC 330 se podrá ver en directo por HBO Max con la cobertura de Eurosport .

. 📺 La transmisión comenzará a la 01:00 del domingo 16 de agosto .

. 🏆 También estará en juego el cinturón de peso paja femenino entre Mackenzie Dern y Gillian Robertson .

. 🇪🇸 Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani será uno de los combates más destacados de las preliminares.

será uno de los combates más destacados de las preliminares. ⏰ La cartelera principal empezará a las 03:00 en horario peninsular.

en horario peninsular. 🥊 Makhachev vs. Machado Garry está previsto aproximadamente para las 05:00 .

está previsto aproximadamente para las . 📱 HBO Max permite seguir la función desde televisores, móviles, tablets y ordenadores compatibles.

¿Cómo ver UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry en España?

Dato Información Evento UFC 330 Fecha Sábado 15 de agosto de 2026 Emisión en España Madrugada del domingo 16 de agosto Lugar Xfinity Mobile Arena, Filadelfia Pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry Título en juego Peso wélter Coestelar Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson Canal TV Eurosport Streaming HBO Max Inicio de la emisión 01:00 Inicio cartelera principal 03:00 Makhachev vs. Machado Garry 05:00 aprox.

¿Dónde ver HBO MAX EN DIRECTO para UFC 330?

Los aficionados españoles podrán seguir UFC 330 en directo y en exclusiva mediante HBO Max, con la señal y el equipo de Eurosport. La plataforma ofrecerá la velada desde el comienzo de las preliminares hasta el combate por el campeonato wélter.

La transmisión contempla:

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry .

. Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson .

. Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani .

. El resto de la cartelera principal.

Las peleas preliminares.

Repeticiones y contenido bajo demanda después del evento.

En televisión, Eurosport continúa siendo la referencia de UFC en España. La cobertura online se concentra en HBO Max, donde los usuarios pueden acceder a la señal deportiva desde la propia aplicación.

¿Qué plan de HBO Max necesito para ver UFC 330?

Para acceder a los eventos de UFC en España es necesario contar con un plan de HBO Max que incluya Deportes. Actualmente existen dos vías principales: el Plan HBO Max Premium con el complemento Deportes o el Plan HBO Max DAZN.

El complemento Deportes permite acceder a los contenidos deportivos de Eurosport, incluida la UFC. El Plan HBO Max DAZN también incorpora HBO Max Premium y HBO Max Deportes, además de los canales y contenidos deportivos de DAZN.

¿Cuánto cuesta HBO Max para ver UFC 330?

El precio depende de la modalidad contratada. En España, el Plan HBO Max DAZN cuesta 44,99 euros al mes, sin modalidad anual. Esta opción reúne el catálogo Premium de HBO Max, los deportes de Eurosport y la oferta deportiva de DAZN.

Para quienes solo buscan la UFC y el contenido deportivo de Eurosport, HBO Max también dispone del complemento Deportes asociado a determinados planes base. La disponibilidad y el precio pueden variar según el proveedor de suscripción.

Modalidad Precio HBO Max Estándar 10,99 €/mes HBO Max Premium 15,99 €/mes HBO Max Premium con Deportes 20,99 €/mes HBO Max DAZN 44,99 €/mes

Los precios anteriores aparecen actualmente en la App Store española y pueden cambiar según el proveedor o las condiciones de contratación.

¿Qué incluye HBO Max Deportes para UFC?

El complemento Deportes amplía la suscripción de HBO Max con contenidos deportivos de Eurosport. Entre ellos se encuentra la UFC completa, además de otros eventos internacionales de tenis, ciclismo, automovilismo y diferentes disciplinas.

Para UFC 330, esto significa que el usuario podrá acceder a la transmisión de la cartelera a través de la aplicación de HBO Max sin necesidad de contratar un servicio de UFC por separado.

¿Qué incluye el plan HBO Max DAZN?

El plan HBO Max DAZN incorpora:

HBO Max Premium.

HBO Max Deportes.

UFC y contenidos deportivos de Eurosport.

DAZN 1, DAZN 2, DAZN 3 y DAZN 4.

DAZN F1.

DAZN LaLiga.

Eventos deportivos seleccionados de DAZN.

Cuatro transmisiones simultáneas, con un máximo de dos para deportes.

Contenido bajo demanda y repeticiones.

El plan tiene un precio de 44,99 euros mensuales y no dispone de suscripción anual.

¿A qué hora comienza UFC 330 en España?

UFC 330 se disputará en la noche del sábado 15 de agosto en Filadelfia, pero la emisión para España se extenderá hasta la madrugada del domingo 16.

Parte del evento Hora en España Early prelims 22:30 aprox. Preliminares 01:00 Cartelera principal 03:00 Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani 02:30 aprox. Makhachev vs. Machado Garry 05:00 aprox.

Los horarios de las peleas individuales son aproximados y pueden modificarse según la duración de los combates anteriores.

La organización de UFC establece las early prelims a las 4:30 p. m. ET, las preliminares a las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal a las 8:00 p. m. ET. En España, eso sitúa la emisión principal durante la madrugada del domingo.

¿A qué hora pelea Joel Álvarez en España?

El combate entre Joel Álvarez y Chidi Njokuani forma parte de las preliminares y está previsto aproximadamente para las 02:30 de la madrugada del domingo 16 de agosto, según la programación publicada por Eurosport.

El asturiano llega a UFC 330 después de aceptar la pelea en corto aviso. Álvarez ya se encontraba en Estados Unidos trabajando junto al equipo de Makhachev antes de incorporarse a la cartelera.

Por ello, su enfrentamiento será uno de los grandes puntos de interés para la audiencia española durante las preliminares.

¿A qué hora pelea Makhachev vs. Machado Garry?

El combate estelar está previsto aproximadamente para las 05:00 de la madrugada del domingo en España. No existe una hora exacta para el inicio porque dependerá de cuánto duren las cuatro peleas anteriores de la cartelera principal.

Makhachev pondrá por primera vez en juego su cinturón wélter ante Machado Garry en una pelea que además puede tener una consecuencia histórica para el campeón: una victoria le permitiría alcanzar las 17 victorias consecutivas en UFC, dejando atrás el récord de 16 que actualmente comparte con Anderson Silva.

¿Se puede ver UFC 330 en Smart TV, móvil y ordenador?

Sí. HBO Max permite acceder al contenido desde teléfonos, tablets, ordenadores, televisores y reproductores de streaming compatibles. La plataforma también ofrece funciones para transmitir el contenido hacia televisores mediante tecnologías compatibles.

Los dispositivos compatibles incluyen, entre otros:

Smart TV.

Apple TV.

Android TV y Google TV.

Chromecast.

Fire TV.

iPhone y iPad.

Smartphones y tablets Android.

Ordenadores mediante navegador web.

¿Cómo ver UFC 330 en Smart TV?

Para seguir la velada en pantalla grande:

Descarga la aplicación de HBO Max. Inicia sesión con una cuenta que tenga acceso a Deportes. Entra en la sección de Deportes. Busca la transmisión de UFC 330. Selecciona el evento cuando comience la emisión.

HBO Max permite localizar los contenidos deportivos desde la pantalla principal de la aplicación.

¿Dónde se celebra UFC 330?

UFC 330 se celebrará en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania, este sábado 15 de agosto de 2026. Será la sede de una cartelera con dos campeonatos mundiales en juego.

La pelea principal enfrentará a Makhachev con Machado Garry por el campeonato wélter, mientras que Dern y Robertson disputarán el título femenino de peso paja.

Cartelera completa de UFC 330

Cartelera estelar

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — título de peso wélter.

— título de peso wélter. Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — título de peso paja femenino.

— título de peso paja femenino. Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — peso ligero.

— peso ligero. Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — peso medio.

— peso medio. Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — peso ligero.

Preliminares

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — peso wélter.

— peso wélter. Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin — catchweight.

— catchweight. Donte Johnson vs. Eric McConico — peso medio.

— peso medio. Vicente Luque vs. Tresean Gore — peso medio.

Early prelims

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — peso semipesado.

— peso semipesado. Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — peso wélter.

— peso wélter. Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — peso wélter.

La cartelera tuvo modificaciones antes del evento. José Ochoa fue retirado de su combate ante Charles Johnson por lesión y Eduardo Chapolin pasó a ocupar su lugar.

¿Qué títulos estarán en juego en UFC 330?

UFC 330 tendrá dos campeonatos mundiales en disputa.

El principal será el cinturón de peso wélter, que Islam Makhachev defenderá ante Ian Machado Garry. Será la primera defensa del ruso desde que conquistó el campeonato en su ascenso de división.

El segundo título será el de peso paja femenino, con Mackenzie Dern defendiendo el cinturón ante Gillian Robertson.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC 330 en HBO Max

¿Dónde ver UFC 330 EN DIRECTO en España?

UFC 330 podrá seguirse en directo y en exclusiva mediante HBO Max, con la cobertura de Eurosport.

¿A qué hora empieza UFC 330 en España?

La emisión comenzará a la 01:00 del domingo 16 de agosto. La cartelera principal está programada para las 03:00.

¿A qué hora pelea Makhachev contra Machado Garry?

El combate estelar está previsto aproximadamente para las 05:00 de la madrugada en España, aunque puede retrasarse por la duración de los enfrentamientos anteriores.

¿A qué hora pelea Joel Álvarez?

Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani está programado aproximadamente para las 02:30, dentro de las preliminares.

¿Cuánto cuesta HBO Max DAZN en España?

El plan HBO Max DAZN cuesta 44,99 euros al mes y no ofrece una modalidad anual.

¿Qué necesito para ver UFC 330 en HBO Max?

Necesitas un plan de HBO Max que incluya Deportes. También puedes acceder mediante HBO Max DAZN, que incorpora HBO Max Deportes y la UFC.

¿Puedo ver UFC 330 desde el móvil?

Sí. HBO Max es compatible con smartphones, tablets, ordenadores, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

¿Quién pelea en UFC 330?

Islam Makhachev enfrentará a Ian Machado Garry por el título wélter; Mackenzie Dern se medirá con Gillian Robertson por el cinturón de peso paja femenino; y Joel Álvarez enfrentará a Chidi Njokuani en las preliminares.