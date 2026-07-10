Este sábado 11 de julio de 2026, el T-Mobile Arena de Las Vegas será escenario del regreso de uno de los peleadores de artes marciales mixtas (MMA) más controvertidos de los últimos tiempos para una esperada revancha en el evento estelar del UFC 329: Conor McGregor vs. Max Holloway, por la categoría de peso wélter. Casi cinco años desde el día en que su trilogía de combates contra Dustin Poirier culminó en el primer asalto después de sufrir una espeluznante fractura de tibia y peroné, el irlandés entrará una vez más al octágono para rivalizar con el galardonado estadounidense. En España, la transmisión será a través de MAX por Eurosport, a partir de las 3:00 a.m. del domingo 12 en lo que será la hora de inicio del maincard. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la velada minuto a minuto este fin de semana vía MAX.

Conor McGregor vs. Max Holloway este 11 de julio en Las Vegas. (UFC)

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC 329 a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX : Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app. Acceder al canal Eurosport : Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.

¿Qué ofrece MAX para ver la UFC 329?

La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.

La transmisión de la UFC 329 estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate McGregor vs. Holloway 2 será el plato fuerte de la noche.

¿Qué incluye la cartelera de UFC 329?

Además del combate estelar entre Conor McGregor y Max Holloway, la cartelera principal incluye otra pelea de alto calibre: Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett por la categoría de peso ligero. Los prelims y early prelims también estarán repletos de talento, por lo que será un evento imperdible. MAX y Eurosport transmitirán los enfrentamientos clave en directo, por lo que es recomendable conectarse desde las preliminares si quieres ver el desarrollo completo del evento.

Momento definitivo en la pelea estelar de UFC 329 entre Conor McGregor y Max Holloway 2. Conozca el resultado oficial del combate, las tarjetas de los jueces y los detalles del nocaut en directo. | Crédito: ufcespanol.com / Composición Gestión Mix

Recomendaciones para una mejor experiencia

Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).

Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.

Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.

Horarios por país para ver UFC 329 en MAX (Eurosport)

A continuación, los horarios aproximados de inicio de la cartelera principal en MAX a través de Eurosport:

España : 03:00 (domingo)

: 03:00 (domingo) México : 19:00 (sábado)

: 19:00 (sábado) Argentina : 22:00 (domingo)

: 22:00 (domingo) Colombia : 20:00 (sábado)

: 20:00 (sábado) Chile : 22:00 (sábado)

: 22:00 (sábado) Perú : 20:00 (sábado)

: 20:00 (sábado) Estados Unidos (ET): 21:00 (sábado)