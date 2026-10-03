La brasileña Natalia Silva y la china Wang Cong protagonizarán este sábado 3 de octubre una de las peleas más importantes de sus carreras, cuando se enfrenten por el título vacante de peso mosca femenil en el combate estelar de UFC 332. La velada se celebrará en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, y marcará el inicio de una nueva etapa en la división, luego de que Valentina Shevchenko dejara el cinturón por una lesión. Para los aficionados españoles, la transmisión estará disponible durante la madrugada del domingo 4 de octubre a través de HBO Max, con la cobertura deportiva de Eurosport.

Silva llegará al octágono con un récord profesional de 20 victorias, cinco derrotas y un empate, además de una racha de 14 triunfos consecutivos. La brasileña permanece invicta en UFC, con ocho victorias, y ha superado a excampeonas como Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas. Enfrente estará Wang Cong, peleadora china con marca de 10-1, experiencia internacional en sanda y kickboxing, y cuatro victorias consecutivas en la organización.

La cartelera también reunirá a figuras reconocidas de las artes marciales mixtas. Deiveson Figueiredo se medirá ante Payton Talbott en el combate coestelar, mientras que King Green enfrentará al argentino Esteban Ribovics. Además, el croata Roberto Soldić debutará en UFC contra Khaos Williams y el camerunés Ateba Gautier se enfrentará a Roman Kopylov. La función contará también con la participación del mexicano Imanol Rodríguez, quien se medirá ante Alden Coria en las preliminares.

Los seguidores de UFC en España podrán ver la velada mediante HBO Max, que integra la oferta deportiva de Eurosport. La cobertura permitirá seguir la cartelera principal y las preliminares, mientras que las primeras peleas podrán consultarse según la disponibilidad de UFC Fight Pass. A continuación, revisa cómo ver UFC 332 en directo, cuánto cuesta la suscripción y cuáles son los horarios de la función.

TL;DR: lo que debes saber de Natalia Silva vs. Wang Cong por UFC 332

🥊 Natalia Silva y Wang Cong disputarán el título vacante de peso mosca femenil.

🇪🇸 En España, la transmisión estará disponible mediante HBO Max con el complemento Deportes.

📺 Eurosport ofrecerá la cobertura deportiva del evento.

🏟️ UFC 332 se celebrará en el Delta Center de Salt Lake City, Utah.

⏰ Las primeras preliminares comenzarán a las 10:00 p. m. del sábado 3 de octubre en España.

🕑 La cartelera principal está programada para las 2:00 a. m. del domingo 4 de octubre.

💶 El complemento Deportes de HBO Max tiene un precio mensual de 5 euros, según la oferta consultada.

¿Cómo ver UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong en España?

Dato Información Evento UFC 332 Pelea estelar Natalia Silva vs. Wang Cong Título en juego Campeonato vacante de peso mosca femenil Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Lugar Delta Center Ciudad Salt Lake City, Utah, Estados Unidos Plataforma en España HBO Max Cobertura deportiva Complemento Deportes Emisión deportiva Eurosport Cartelera principal 2:00 a. m. del domingo 4 de octubre

¿Dónde ver HBO Max EN DIRECTO para UFC 332: Silva vs. Wang?

Los aficionados españoles podrán seguir UFC 332 mediante HBO Max, con acceso a la cobertura deportiva de Eurosport a través del complemento Deportes. La plataforma permitirá ver en directo la cartelera principal y las preliminares del evento, incluido el combate por el título entre Natalia Silva y Wang Cong.

La emisión de la velada se podrá seguir online desde la aplicación de HBO Max o mediante su página web, siempre que el usuario tenga una suscripción activa con acceso a los contenidos deportivos correspondientes.

La cobertura incluye:

La pelea estelar entre Natalia Silva y Wang Cong.

La cartelera principal de UFC 332.

Los combates preliminares disponibles en la programación deportiva.

La señal de Eurosport incluida en el complemento Deportes.

Acceso a la transmisión desde dispositivos compatibles.

Las primeras preliminares están previstas para las 10:00 p. m. del sábado en España. Para esa parte de la programación, la disponibilidad puede depender de la señal y los derechos correspondientes, por lo que conviene revisar la programación de UFC Fight Pass.

¿Qué es el complemento Deportes de HBO Max?

El complemento Deportes de HBO Max amplía la suscripción de entretenimiento con acceso a contenidos deportivos y señales en directo de Eurosport. En España, esta opción permite seguir distintas competiciones internacionales y eventos de artes marciales mixtas que forman parte de la programación deportiva.

Para los seguidores de UFC, el complemento representa una de las vías para acceder a las veladas transmitidas por Eurosport desde una misma aplicación, sin necesidad de contratar un servicio de televisión tradicional.

¿Qué incluye el complemento Deportes?

Entre los contenidos deportivos disponibles en la oferta de Eurosport se encuentran:

UFC y otros eventos de artes marciales mixtas incluidos en la programación.

Torneos de tenis como el Open de Australia y Roland Garros.

Grandes Vueltas del ciclismo.

Competiciones de deportes de invierno.

24 Horas de Le Mans.

Señales deportivas de Eurosport 1 y Eurosport 2.

La programación concreta depende de los derechos y de los eventos disponibles en cada momento.

¿Cuánto cuesta HBO Max con Deportes en España?

HBO Max cuenta con diferentes modalidades de suscripción en España. Para acceder a la cobertura deportiva de UFC 332 mediante Eurosport, es necesario disponer de un plan compatible y contratar el complemento Deportes.

Plan o complemento Precio mensual HBO Max Estándar 9,99 € HBO Max Premium 13,99 € Complemento Deportes 5 €

El complemento Deportes tiene un coste adicional respecto al plan de HBO Max. Por tanto, el precio total dependerá de la modalidad de suscripción elegida:

Estándar + Deportes: 14,99 euros al mes.

Premium + Deportes: 18,99 euros al mes.

Estos importes corresponden a los precios consultados para la oferta española y pueden cambiar según las promociones o las condiciones de contratación.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 332 por HBO Max?

HBO Max permite acceder a sus contenidos desde diferentes dispositivos conectados a internet. Los usuarios podrán seguir la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong desde:

Smart TV.

Android TV.

Google TV.

Apple TV.

Fire TV Stick.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad.

Tabletas Android.

Ordenadores mediante navegador web.

La disponibilidad de la aplicación y de la reproducción en directo puede variar según el modelo del dispositivo y la versión del sistema operativo.

¿Cómo ver UFC 332 en Smart TV?

Para disfrutar de la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en pantalla grande, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación HBO Max en tu televisor inteligente o dispositivo de streaming.

Inicia sesión con una cuenta que tenga un plan compatible y el complemento Deportes.

Entra en la sección de deportes de la plataforma.

Busca la programación de UFC o la señal de Eurosport que emita la velada.

Selecciona el evento y accede a la transmisión en directo.

También puedes utilizar un dispositivo de streaming compatible si tu televisor no dispone de la aplicación.

Horario de Natalia Silva vs. Wang Cong en España

La velada de UFC 332 se disputará durante la noche del sábado 3 de octubre y la madrugada del domingo 4 en España. UFC Español confirmó los horarios de las tres partes del evento, que en territorio peninsular quedan de la siguiente manera:

Evento Hora en España Primeras preliminares 10:00 p. m. (sábado 3) Preliminares 12:00 a. m. (domingo 4) Cartelera estelar 2:00 a. m. (domingo 4) Natalia Silva vs. Wang Cong Aproximadamente 4:30 a. m. (domingo 4)

La hora prevista para el combate estelar es orientativa. La salida de las peleadoras al octágono dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

¿Por qué UFC 332 genera expectación entre los aficionados españoles?

La disputa por el título vacante de peso mosca femenil es el principal atractivo de UFC 332. Natalia Silva tendrá la oportunidad de conquistar su primer cinturón dentro de la organización, mientras que Wang Cong buscará aprovechar su experiencia en los deportes de combate para convertirse en campeona.

La brasileña se caracteriza por su movilidad, sus patadas y su capacidad para controlar la distancia. La china, por su parte, cuenta con una formación destacada en sanda y kickboxing, además de un estilo de golpeo que puede complicar a sus rivales cuando consigue acortar distancias.

El evento también contará con el regreso a la acción de Deiveson Figueiredo, excampeón de peso mosca, que se enfrentará al estadounidense Payton Talbott. La presencia de veteranos como King Green, Rafael dos Anjos y Marvin Vettori añade experiencia a una cartelera que combina nombres consolidados y peleadores en ascenso.

Cartelera completa de UFC 332: Silva vs. Wang

La función se celebrará en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, con el campeonato vacante de peso mosca femenil como principal atractivo.

Cartelera principal

Peso mosca femenil: Natalia Silva vs. Wang Cong — título vacante.

Peso gallo: Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott.

Peso ligero: King Green vs. Esteban Ribovics.

Peso wélter: Roberto Soldić vs. Khaos Williams.

Peso medio: Ateba Gautier vs. Roman Kopylov.

Cartelera preliminar

Peso mosca: Imanol Rodríguez vs. Alden Coria.

Peso medio: Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev.

Peso gallo: Marcus McGhee vs. Anthony Romero.

Peso pesado: Lucas Armand vs. Anthony Wint.

Primeras preliminares

Peso pesado: Mick Parkin vs. Johnny Walker.

Peso wélter: Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead.

Peso ligero: Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez.

Peso medio: Ismail Naurdiev vs. Marvin Vettori.

Peso wélter: Court McGee vs. Eric Nolan.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre HBO Max y UFC 332

¿Dónde ver Natalia Silva vs. Wang Cong EN DIRECTO en España?

La pelea estará disponible en HBO Max mediante el complemento Deportes, que integra la cobertura de Eurosport en España.

¿A qué hora pelea Natalia Silva en España?

La cartelera principal comenzará a las 2:00 a. m. del domingo 4 de octubre. El combate estelar está previsto aproximadamente para las 4:30 a. m., aunque el horario puede variar.

¿Qué necesito para ver UFC 332 en HBO Max?

Se necesita una suscripción compatible de HBO Max y el complemento Deportes para acceder a la transmisión deportiva de Eurosport.

¿Cuánto cuesta HBO Max con Deportes?

El complemento Deportes cuesta 5 euros mensuales. Sumado al plan Estándar, el total es de 14,99 euros al mes; con el plan Premium, asciende a 18,99 euros mensuales, según los precios consultados.

¿Puedo ver UFC 332 desde el móvil?

Sí. HBO Max cuenta con aplicaciones para teléfonos Android y iPhone, además de otros dispositivos compatibles. Es necesario disponer de conexión a internet y acceso al contenido deportivo.

¿La cartelera completa está incluida en HBO Max?

La cobertura de Eurosport en HBO Max incluye la programación deportiva anunciada para el evento. La disponibilidad de las primeras preliminares debe comprobarse por separado, ya que puede depender de los derechos y de UFC Fight Pass.

¿Quiénes pelean además de Natalia Silva y Wang Cong?

La cartelera incluye a Deiveson Figueiredo, Payton Talbott, King Green, Esteban Ribovics, Roberto Soldić, Khaos Williams, Ateba Gautier y Roman Kopylov, entre otros peleadores.