Alexander Volkanovski defenderá el título de peso pluma ante el invicto Movsar Evloev este sábado 24 de octubre en el combate estelar de UFC 333, que se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi. El australiano pondrá a prueba su experiencia frente a un aspirante ruso que acumula 20 victorias profesionales, mientras Petr Yan y Merab Dvalishvili protagonizarán la pelea coestelar por el cinturón de peso gallo. Conoce a qué hora comienza la velada en España y cómo ver los combates en directo por HBO Max.

La cartelera reunirá dos enfrentamientos por el campeonato y varios duelos importantes para distintas divisiones. Volkanovski intentará frenar la marcha invicta de Evloev, mientras Yan y Dvalishvili volverán a verse las caras para decidir quién se queda con el título gallo. La función se celebrará en Abu Dabi, con cobertura en directo para los aficionados españoles a través de HBO Max y los contenidos deportivos de Eurosport.

En España, HBO Max ofrecerá UFC 333 en directo y en exclusiva, con la cartelera preliminar desde las 18:00 y el programa principal a partir de las 20:00, hora peninsular. Para acceder a la transmisión, los usuarios necesitan un plan que incluya los contenidos deportivos de Eurosport.

TL;DR: lo que debes saber de Volkanovski vs. Evloev por UFC 333

🥊 Pelea estelar: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por el título de peso pluma.

🏆 Combate coestelar: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili por el campeonato de peso gallo.

🇪🇸 Dónde ver en España: HBO Max, con los contenidos deportivos de Eurosport.

📅 Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

🏟️ Sede: Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

⏰ Primeras preliminares: 16:00 del sábado en España peninsular.

🕕 Cartelera preliminar: 18:00.

🕗 Cartelera principal: 20:00.

🕥 Hora estimada de Volkanovski vs. Evloev: pasadas las 22:00; dependerá de la duración de los combates anteriores.

¿Dónde ver HBO Max EN DIRECTO para UFC 333: Volkanovski vs. Evloev?

Los aficionados españoles podrán seguir UFC 333 en HBO Max, que ofrecerá la velada en directo con la cobertura deportiva de Eurosport. La emisión incluirá los combates preliminares y la cartelera principal, encabezada por la defensa del cinturón de peso pluma de Volkanovski frente a Evloev.

La transmisión estará disponible online desde la aplicación de HBO Max y su página web. Es necesario contar con una suscripción que incluya los contenidos deportivos correspondientes para acceder a la señal en directo.

La cobertura anunciada incluye:

La pelea por el título de peso pluma entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev.

El enfrentamiento por el campeonato de peso gallo entre Petr Yan y Merab Dvalishvili.

La cartelera principal de UFC 333.

Los combates preliminares incluidos en la programación de HBO Max y Eurosport.

Acceso a la transmisión desde dispositivos compatibles.

Las primeras preliminares comenzarán a las 16:00, hora peninsular española. Para comprobar si esa parte de la programación está disponible dentro de la suscripción contratada, conviene revisar la ficha del evento en HBO Max y la programación de UFC Fight Pass.

¿Qué es el complemento Deportes de HBO Max?

El complemento Deportes amplía la oferta de HBO Max con competiciones y señales deportivas de Eurosport. En España, permite acceder a eventos en directo de distintas disciplinas, entre ellos las veladas de UFC incluidas en la programación deportiva del servicio.

Para quienes siguen las artes marciales mixtas, esta opción permite ver las peleas desde una misma plataforma, sin depender de una señal de televisión tradicional. La suscripción necesaria puede variar según la modalidad contratada: la información oficial de HBO Max para UFC 333 indica que el acceso está disponible con el plan Premium y el complemento Deportes, o mediante el plan HBO Max DAZN.

¿Qué incluye el complemento Deportes?

La oferta deportiva de Eurosport incluye competiciones de varias disciplinas, entre ellas:

UFC y otros eventos de artes marciales mixtas incluidos en la programación.

Torneos de tenis como el Open de Australia y Roland Garros.

Grandes Vueltas del ciclismo.

Competiciones de deportes de invierno.

Las 24 Horas de Le Mans.

Las señales deportivas de Eurosport 1 y Eurosport 2.

La programación concreta depende de los derechos de emisión y de los eventos disponibles en cada momento.

¿Cuánto cuesta HBO Max con Deportes en España?

HBO Max dispone de diferentes modalidades de suscripción en España. Para ver UFC 333 en directo a través de Eurosport, hay que contratar una opción compatible con los contenidos deportivos.

Plan o complemento Precio mensual HBO Max Estándar 9,99 € HBO Max Premium 13,99 € Complemento Deportes 5 €

Según las tarifas recogidas en la plantilla de referencia, el coste mensual sería de 14,99 euros para Estándar más Deportes y de 18,99 euros para Premium más Deportes. Sin embargo, la información oficial publicada para UFC 333 especifica el acceso mediante HBO Max Premium con el complemento Deportes o mediante el plan HBO Max DAZN. Por ello, antes de contratar, conviene comprobar qué combinación de planes permite acceder al evento y cuál es su precio vigente.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 333 por HBO Max?

HBO Max permite reproducir contenidos en diferentes dispositivos conectados a internet. Los usuarios pueden seguir Volkanovski vs. Evloev desde:

Smart TV compatibles.

Android TV y Google TV.

Apple TV.

Fire TV Stick.

Chromecast y dispositivos compatibles con Google Cast.

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tabletas Android.

Ordenadores mediante un navegador web compatible.

La disponibilidad de la aplicación y de la reproducción en directo puede variar según el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo y las condiciones de la suscripción.

¿Cómo ver UFC 333 en Smart TV?

Para ver Volkanovski vs. Evloev en la pantalla del televisor, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación HBO Max en tu Smart TV o dispositivo de streaming compatible. Inicia sesión con una cuenta que tenga un plan habilitado para acceder a los contenidos deportivos de Eurosport. Entra en la sección de deportes de la plataforma. Busca la programación de UFC 333 o el evento de Volkanovski vs. Evloev. Selecciona la emisión y accede a la transmisión en directo.

Si tu televisor no dispone de la aplicación, puedes utilizar un dispositivo de streaming compatible. También es posible ver la velada desde un ordenador o dispositivo móvil.

Horario de Volkanovski vs. Evloev en España

UFC 333 se celebrará el sábado 24 de octubre en Abu Dabi. En España peninsular, la programación comenzará por la tarde y continuará durante la noche, con los combates por los títulos de peso pluma y peso gallo como principales atractivos.

Evento Hora en España Primeras preliminares 16:00 del sábado 24 Preliminares 18:00 del sábado 24 Cartelera principal 20:00 del sábado 24 Petr Yan vs. Merab Dvalishvili Aproximadamente 21:30 Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev Pasadas las 22:00

Cartelera completa de UFC 333: Volkanovski vs. Evloev

La función se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi y tendrá dos campeonatos en juego. Estos son los combates anunciados para las tres partes de la cartelera.

Cartelera principal

Peso pluma — título en juego: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev.

Peso gallo — título en juego: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili.

Peso mosca: Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov.

Peso pesado: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev.

Peso pluma: Aaron Pico vs. Losene Keita.

Cartelera preliminar

Peso semipesado: Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes.

Peso semipesado: Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev.

Peso medio: Abus Magomedov vs. Cam Rowston.

Peso ligero: Grant Dawson vs. Nurullo Aliev.

Primeras preliminares

Peso gallo: Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov.

Peso medio: Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun.

Peso pluma: Bolaji Oki vs. Daniel Santos.

Peso ligero: Kody Steele vs. Noah Gugnon.

Peso paja femenino: Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari.

¿Cómo ver UFC 333: Volkanovski vs. Evloev en España?

Evento UFC 333 Pelea estelar Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev Título en juego Campeonato de peso pluma Combate coestelar Petr Yan vs. Merab Dvalishvili Fecha Sábado 24 de octubre de 2026 Lugar Etihad Arena Ciudad Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Plataforma en España HBO Max Cobertura deportiva Eurosport Inicio de preliminares 18:00 Cartelera principal 20:00 Hora estimada de la pelea estelar Pasadas las 22:00

FAQ: Preguntas frecuentes sobre HBO Max y UFC 333

¿Dónde ver Volkanovski vs. Evloev EN DIRECTO en España?

La pelea se podrá ver en directo por HBO Max, con los contenidos deportivos de Eurosport. Es necesario disponer de una suscripción compatible con la transmisión de UFC.

¿A qué hora pelea Volkanovski en España?

La cartelera principal comienza a las 20:00 del sábado 24 de octubre. El combate estelar está previsto para pasadas las 22:00, aunque el horario dependerá de la duración de las peleas anteriores.

¿Qué necesito para ver UFC 333 en HBO Max?

Necesitas un plan de HBO Max que permita acceder a los contenidos deportivos de Eurosport. La información oficial del evento indica el plan Premium con el complemento Deportes o el plan HBO Max DAZN.

¿Cuánto cuesta HBO Max con Deportes?

La plantilla de referencia recoge un precio de 5 euros mensuales para el complemento Deportes, además del coste del plan base. Comprueba las tarifas y las modalidades compatibles vigentes en la web de HBO Max antes de contratar.

¿Puedo ver UFC 333 desde el móvil?

Sí. Puedes acceder desde la aplicación de HBO Max en teléfonos Android y iPhone, siempre que tu suscripción incluya el contenido deportivo y dispongas de conexión a internet.

¿La cartelera completa está incluida en HBO Max?

La plataforma anuncia la emisión en directo de UFC 333 con las preliminares y la cartelera principal. Para confirmar la disponibilidad de las primeras preliminares, revisa la programación del evento y las condiciones de acceso de UFC Fight Pass.

¿Qué otros peleadores participan en UFC 333?

Además de Volkanovski, Evloev, Yan y Dvalishvili, la cartelera incluye a Lone’er Kavanagh, Ramazan Temirov, Alexander Volkov, Rizvan Kuniev, Aaron Pico, Losene Keita, Azamat Murzakanov y Dominick Reyes, entre otros.