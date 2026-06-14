Todo listo para un evento histórico desde la Casa Blanca. Este domingo 14 de junio, no te pierdas la transmisión del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje, que pelearán por el título indiscutido de la categoría de peso ligero, donde Topuria quiere consolidarse antes de buscar subir una categoría. Además, Alex Pereira hará su debut en la categoría de peso pesado contra Ciryl Gane, iniciando su camino rumbo al cinturón de la máxima categoría. Desde España, no te pierdas la transmisión del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje, por MAX de Eurosport .

Transmisión oficial de HBO Max EN VIVO: ver pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250 desde la Casa Blanca.

¿Cómo ver la pelea en MAX?

Para ver el UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:

Suscribirte a MAX : Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.

: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app. Acceder al canal Eurosport : Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.

: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport. Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.

Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.

¿Qué ofrece MAX para ver UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje?

La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.

La transmisión de la UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Topuria y Oliveira será el plato fuerte de la noche.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).

Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.

Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.

Hora, TV y dónde ver UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

Evento: UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 3:00 a.m. de España

3:00 a.m. de España Canal: HBO Max y Eurosport

HBO Max y Eurosport Lugar: Casa Blanca, Washington D.C., Estados Unidos