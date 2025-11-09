El superclásico argentino vuelve a tomar el centro de la escena este domingo 9 de noviembre, cuando Boca Juniors reciba a River Plate en La Bombonera﻿, en un duelo cargado de necesidad y orgullo. A las 16.30 horas de Buenos Aires , el país se detendrá para observar otro capítulo de la rivalidad más intensa del fútbol sudamericano. Con Nicolás Ramírez como árbitro, la expectativa es máxima: ambos equipos llegan golpeados por un 2025 sin títulos y una urgente búsqueda de redención ante su público.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tableta o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo de HBO Max en simultaneo con TNT Sports Premium. Aquí te contamos toda los detalles que debes saber junto a la previa del duelo más importante de clubes en el país.

Para Boca, el encuentro representa mucho más que una cuestión de honor. El Xeneize necesita el triunfo para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, al cierre de un año atravesado por la irregularidad y por la profunda tristeza que dejó el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo. Su ayudante, Claudio Úbeda, tomó el mando de manera interina bajo la conducción de Juan Román Riquelme, intentando sostener un equipo que, pese a los golpes, mejoró su rendimiento gracias al liderazgo de Leandro Paredes y el regreso en forma de Exequiel Zeballos.

River, en cambio, llega envuelto en turbulencia. Los resultados adversos y la tensión con la hinchada se hicieron sentir tras la derrota ante Gimnasia que encendió las alarmas en el Monumental. Marcelo Gallardo, recientemente renovado hasta 2026 con el respaldo de la nueva directiva, buscará en La Bombonera un triunfo que calme los ánimos y sostenga sus aspiraciones en la Copa Libertadores y el Torneo Clausura. A pesar de las bajas sensibles y el bajo nivel colectivo, el “Muñeco” confía en la experiencia de jugadores como Armani, Acuña y Quintero para revertir la racha.

Más allá del contexto deportivo, el clásico se presenta como una batalla emocional. Boca, líder de la Zona A, intentará cerrar el año con una sonrisa y darle a su gente un motivo de alivio tras meses difíciles. River, sexto en la Zona B, buscará salir del pozo y encaminar su reconstrucción basándose en la unión del grupo y el peso de su historia. Este domingo, cuando la pelota ruede en La Bombonera﻿, no solo se jugarán tres puntos: se pondrá en juego el orgullo y la esperanza de dos gigantes del fútbol argentino que se niegan a bajar los brazos.

¿Cómo ver HBO Max EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por Supeclásico Argentino 2025?

Para ver el superclásico Boca vs. River con el servicio HBO Max en Argentina, debes suscribirte a través de la web o la aplicación y elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades. La plataforma está disponible en numerosos dispositivos y ha actualizado sus precios en octubre de 2025, así que aquí encuentras todo lo que necesitas saber sobre los planes, dispositivos compatibles y formas de acceso.

Precios de los planes de HBO Max en Argentina

A partir del 21 de octubre de 2025, HBO Max incrementó sus precios en Argentina producto de la suba del dólar y ajustes anuales. Estos son los valores actualizados:

Plan mensual : aproximadamente $3.190 ARS.

: aproximadamente $3.190 ARS. Plan trimestral : aproximadamente $8.990 ARS.

: aproximadamente $8.990 ARS. Plan anual: aproximadamente $27.990 ARS.

Estos precios pueden variar por promociones o impuestos aplicados según tu medio de pago.

¿Cómo suscribirte a HBO Max?

Seguir estos pasos te permitirá disfrutar de HBO Max:

Instala la app HBO Max desde la tienda oficial de tu dispositivo o ingresa a hbomax.com desde tu computadora.

Regístrate con tu correo electrónico y elige el plan deseado.

Realiza el pago con tarjeta de crédito/débito o mediante otros métodos disponibles.

Inicia sesión en la app o la web y comienza a disfrutar el contenido.

¿Qué dispositivos son compatibles con HBO Max?

HBO Max está disponible en una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos:

Teléfonos y tabletas Android (Android 5.1 o superior).

iPhone, iPad y iPod Touch (iOS 15 o superior).

PC y Mac vía navegador (Chrome, Firefox, Edge o Safari).

Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Cube, Echo Show.

Android TV y Chromecast con Google TV.

Apple TV 4K y HD con tvOS 15 o superior.

Claro Box TV, FlowBox, Hisense VIDAA TV, LG Smart TV (webOS 3.5+), Samsung TV (2016+), Roku, Xbox One y Series X|S, PlayStation 4 y 5.

La instalación de la app se realiza desde la respectiva tienda de aplicaciones y para algunos televisores es necesario contar con la versión adecuada del sistema operativo.

Horario, TV y dónde ver en vivo Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura Betano 2025

Competencia : Torneo Clausura Betano — Jornada 15

: Torneo Clausura Betano — Jornada 15 Partido : Boca Juniors vs. River Plate

: Boca Juniors vs. River Plate Horario : 16:30 de Buenos Aires (2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT)

: 16:30 de Buenos Aires (2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT) Streaming : HBO Max (con TNT Sports Premium)

: HBO Max (con TNT Sports Premium) Estadio: La Bombonera de Buenos Aires, Argentina