Este martes 13 de octubre, Barcelona visitará a Galatasaray por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.. El encuentro tendrá lugar en el RAMS Park de Estambul, Turquía, a las 13:00 horas (CDMX). En México, los aficionados podrán seguir este emocionante compromiso por TNT Sports y en streaming vía HBO Max.

El Barcelona afrontará este compromiso como visitante con la intención de conseguir un resultado favorable en su camino por el título europeo. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará demostrar su capacidad competitiva en una de las principales competiciones del fútbol internacional, que conquistó por última vez en 2015. Enfrente estará un Galatasaray dispuesto a aprovechar el respaldo de sus seguidores y las condiciones de jugar en casa para poner en dificultades al cuadro catalán.

Entre las principales amenazas ofensivas del Barcelona aparecen Lamine Yamal y Raphinha. El joven atacante español destaca por su habilidad para encarar defensores, cambiar el ritmo de las jugadas y generar oportunidades en espacios reducidos. El brasileño, en tanto, aporta velocidad, capacidad goleadora y experiencia en el último tercio del campo. La conexión entre ambos podría ser determinante para romper el planteamiento defensivo del conjunto local.

Galatasaray intentará contrarrestar el juego azulgrana mediante una presión intensa, fortaleza en el mediocampo y ataques rápidos. Lucas Torreira, Leroy Sané y Victor Osimhen figuran entre los nombres asociados a su potencial competitivo, mientras que la presencia de futbolistas desequilibrantes puede representar un desafío para la defensa visitante. El equipo turco buscará recuperar el balón y aprovechar los espacios para atacar, con el apoyo de su afición como un factor adicional en un enfrentamiento que exigirá máxima concentración al Barcelona.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Barcelona vs. Galatasaray en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Barcelona vs. Galatasaray por la UEFA Champions League.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Sigue el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la fase liguera de la UEFA Champions League. Opciones de acceso a la señal en vivo en México mediante la cadena TNT Sports y la aplicación oficial de HBO Max. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Barcelona vs. Galatasaray en México?

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Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

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Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Barcelona vs. Galatasaray

Torneo : Champions League

: Champions League Partido : Barcelona vs. Galatasaray

: Barcelona vs. Galatasaray Fecha : Martes 13 de octubre de 2026

: Martes 13 de octubre de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: RAMS Park de Estambul (Turquía)

El FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League 2026-27 centra la atención de los aficionados al fútbol este martes 13 de octubre, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará imponer su juego ante el equipo turco en una nueva jornada del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible ONLINE según el país y los derechos audiovisuales de cada operador, por lo que los hinchas deberán consultar la programación de ESPN, Disney Plus, FOX One, FOX Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones para conocer las opciones de televisión y streaming habilitadas en su región. Sigue la cobertura del Barcelona vs. Galatasaray, revisa dónde ver el encuentro EN VIVO, qué plataformas ofrecen la señal por internet y cómo acceder a la transmisión oficial desde el celular, la computadora o el Smart TV. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)