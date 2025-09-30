El mundo del fútbol se paraliza con un duelo más que esperado por todos. Este 1 de octubre, FC Barcelona recibe al París Saint-Germain, en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la Jornada 2 de la UEFA Champions League. La transmisión en México será a través de HBO Max en streaming o TNT Sports en TV, desde la 1:00 p.m. hora Centro de México. Recordemos que Barcelona viene de un importante triunfo de visita ante Newcastle, mientras que PSG goleó de local a Atalanta.

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, FC Barcelona vs. PSG desde México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. PSG.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, FC Barcelona vs. PSG?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

