El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para vivir otro capítulo épico de la UEFA Champions League este miércoles 10 de diciembre, cuando Real Madrid y Manchester City choquen en la decisiva jornada 6 de la temporada 2025/26 . El duelo, programado para las 14:00 horas de México, no solo define posiciones, sino que promete convertirse en uno de los encuentros más electrizantes de la fase.

El Real Madrid llega encendido y con la confianza en su punto más alto después de su frenético 4-3 ante Olympiacos, una noche en la que Kylian Mbappé rompió todos los esquemas con su primer póker en Champions. El francés, autor de 21 de los 39 goles del equipo en el torneo, firmó además el hat-trick más rápido de su carrera en apenas siete minutos. Con 12 puntos y ubicado en el quinto lugar del grupo, el conjunto blanco depende de sí mismo para avanzar con autoridad.

El Manchester City, por su parte, viaja a Madrid con la urgencia de recomponer tras un duro 0-2 frente a Bayer Leverkusen, partido en el que Pep Guardiola sorprendió con una rotación casi total: diez cambios en el once titular. Aquella caída significó además su derrota número 100 al mando del City en Champions y la primera como local en fase de grupos desde 2018. Con 10 unidades y ubicado en el noveno puesto, los ingleses necesitan una actuación contundente para asegurar su clasificación en territorio hostil.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. Manchester City por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Manchester City (Jornada 6 de la Fase Liga de UCL)

: (Jornada 6 de la Fase Liga de UCL) Fecha : Miércoles 10 de diciembre de 2025

: Miércoles 10 de diciembre de 2025 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Santiago Bernabéu, Madrid (España)