El sorteo de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 se celebrará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación en sus respectivas ligas y la etapa previa. ¿Quieres saber cómo verlo por televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión del duelo para el público de México estará a cargo de TNT Sports y el servicio streaming de HBO MAX. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar y la forma de acceder a la plataforma online.
¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, sorteo de la fase liguera de la Champions League 2026/27 desde México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma podrás mirar todos los partidos de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League 2025-26 en el territorio mexicano.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver MAX EN VIVO, sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 desde México?
Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
- Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
- Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26
- Evento: Sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27
- Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
- Hora: 10:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
- Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco
Lista de equipos participantes en el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27
- Inglaterra (5): Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United
- España (5): Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Real Madrid y Villarreal
- Italia (4): Como 1907, Inter de Milán, Napoli y Roma
- Alemania (4): Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y VfB Stuttgart
- Francia (3): Lens, Lille y Paris Saint-Germain
- Países Bajos (2): Feyenoord y PSV Eindhoven
- Portugal (2): Porto y Sporting de Lisboa
- Bélgica (1): Club Brujas
- Turquía (2): Fenerbahçe y Galatasaray
- República Checa (1): Slavia Praga
- Ucrania (1): Shakhtar Donetsk
- Grecia (1): AEK Atenas
- Noruega (2): Bodø/Glimt y Viking Stavanger FK
- Azerbaiyán (1): Sabah FK
- Austria (1): LASK Linz
- Eslovaquia (1): Slovan Bratislava
¿Cuáles son los bombos de la UEFA Champions League 2026-27?
|Bombo 1
|Bombo 2
|Bombo 3
|Bombo 4
|Paris Saint-Germain (FRA)
|Borussia Dortmund (GER)
|Feyenoord (NED)
|Slavia Praga (CZE)
|Bayern Múnich (GER)
|Roma (ITA)
|Lille (FRA)
|Slovan Bratislava (SVK)
|Real Madrid (ESP)
|Sporting de Lisboa (POR)
|Bodø/Glimt (NOR)
|VfB Stuttgart (GER)
|Liverpool (ENG)
|Aston Villa (ENG)
|Napoli (ITA)
|AEK Atenas (GRE)
|Inter de Milán (ITA)
|Porto (POR)
|RB Leipzig (GER)
|LASK Linz (AUT)
|Manchester City (ENG)
|Manchester Utd (ENG)
|Villarreal (ESP)
|Como 1907 (ITA)
|Arsenal (ENG)
|Club Brujas (BEL)
|Fenerbahçe (TUR)
|Lens (FRA)
|FC Barcelona (ESP)
|Real Betis (ESP)
|Shakhtar Donetsk (UKR)
|Viking Stavanger FK (NOR)
|Atlético de Madrid (ESP)
|PSV Eindhoven (NED)
|Galatasaray (TUR)
|Sabah FK (AZE)