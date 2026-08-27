El sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 define el calendario de los principales clubes de Europa. La ceremonia genera expectativa entre los aficionados en México que siguen el torneo a través de TNT Sports y HBO Max. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Mag
El sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 define el calendario de los principales clubes de Europa. La ceremonia genera expectativa entre los aficionados en México que siguen el torneo a través de TNT Sports y HBO Max. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El sorteo de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27 se celebrará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación en sus respectivas ligas y la etapa previa. ¿Quieres saber cómo verlo por televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión del duelo para el público de México estará a cargo de y el servicio streaming de . Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar y la forma de acceder a la plataforma online.

Revisa esta nota para que conozcas a qué hora empieza y qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026-27. (Foto: IBRAHIM EZZAT / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP y Composición Canva Depor)
Revisa esta nota para que conozcas a qué hora empieza y qué canal transmite el sorteo de la Champions League 2026-27. (Foto: IBRAHIM EZZAT / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP y Composición Canva Depor)

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, sorteo de la fase liguera de la Champions League 2026/27 desde México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma podrás mirar todos los partidos de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League 2025-26 en el territorio mexicano.

  • Canal 417 de Star TV
  • Canal 435 de TotalPlay
  • Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
  • Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
  • Canales 370 SD y 870 HD de Dish
  • Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver MAX EN VIVO, sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 desde México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

  • Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
  • Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
  • Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAXPrecioDescripción
Plan Básico de MAX (con anuncios)1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al añoPodrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
Plan Estándar de MAX1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al añoDos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Plan Platino de MAX1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al añoCuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Revisa los resultados del sorteo de la fase liga de la Champions League que se realizó este jueves 27 de agosto en la sede de la UEFA. Conoce a los rivales del Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Revisa los resultados del sorteo de la fase liga de la Champions League que se realizó este jueves 27 de agosto en la sede de la UEFA. Conoce a los rivales del Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

  • Evento: Sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27
  • Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026
  • Hora: 10:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
  • Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
  • Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco

Lista de equipos participantes en el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27

  • Inglaterra (5): Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United
  • España (5): Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Real Madrid y Villarreal
  • Italia (4): Como 1907, Inter de Milán, Napoli y Roma
  • Alemania (4): Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y VfB Stuttgart
  • Francia (3): Lens, Lille y Paris Saint-Germain
  • Países Bajos (2): Feyenoord y PSV Eindhoven
  • Portugal (2): Porto y Sporting de Lisboa
  • Bélgica (1): Club Brujas
  • Turquía (2): Fenerbahçe y Galatasaray
  • República Checa (1): Slavia Praga
  • Ucrania (1): Shakhtar Donetsk
  • Grecia (1): AEK Atenas
  • Noruega (2): Bodø/Glimt y Viking Stavanger FK
  • Azerbaiyán (1): Sabah FK
  • Austria (1): LASK Linz
  • Eslovaquia (1): Slovan Bratislava

¿Cuáles son los bombos de la UEFA Champions League 2026-27?

Bombo 1Bombo 2Bombo 3Bombo 4
Paris Saint-Germain (FRA)Borussia Dortmund (GER)Feyenoord (NED)Slavia Praga (CZE)
Bayern Múnich (GER)Roma (ITA)Lille (FRA)Slovan Bratislava (SVK)
Real Madrid (ESP)Sporting de Lisboa (POR)Bodø/Glimt (NOR)VfB Stuttgart (GER)
Liverpool (ENG)Aston Villa (ENG)Napoli (ITA)AEK Atenas (GRE)
Inter de Milán (ITA)Porto (POR)RB Leipzig (GER)LASK Linz (AUT)
Manchester City (ENG)Manchester Utd (ENG)Villarreal (ESP)Como 1907 (ITA)
Arsenal (ENG)Club Brujas (BEL)Fenerbahçe (TUR)Lens (FRA)
FC Barcelona (ESP)Real Betis (ESP)Shakhtar Donetsk (UKR)Viking Stavanger FK (NOR)
Atlético de Madrid (ESP)PSV Eindhoven (NED)Galatasaray (TUR)Sabah FK (AZE)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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