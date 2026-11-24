Noche de copa en el Bernabéu. En el mítico estadio de la capital española, Real Madrid recibirá a PSV hoy martes 24 de noviembre por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Líderes con puntaje perfecto, el conjunto dirigido por José Mourinho saltará al campo con la consigna de sumar los tres puntos que le permitan encaminar su clasificación a la siguiente ronda del campeonato. El pitazo inicial del compromiso será a las 14:00 horas (CDMX) y lo puedes ver EN VIVO por TNT Sports y por streaming vía HBO MAX.

En la previa del partido, Mourinho fue claro en señalar que PSV es un equipo que tiene una identidad futbolística marcada. Elogió el trabajo del entrenador Peter Bosz, quien lleva varias temporadas al mando del club, y resaltó a las figuras del conjunto neerlandesas. “Tienen algunos jugadores con experiencia, como Kostić, Perisić... Y a jóvenes con calidad. Será complicado para todos”, expresó el portugués.

Por su parte, PSV llega a Madrid con la obligación de ganar para no complicarse en la clasificación. El entrenador Peter Bosz explicó que, si bien el conjunto blanco está atravesando un gran momento deportivo, sus dirigidos están motivados en hacer historia.

“Tenemos nuestra propia filosofía y me mantengo fiel a ella, pero siempre hay que adaptarse a los detalles, sobre todo cuando vas a jugar contra el Real Madrid. Están en buena racha; han ganado sus últimos nueve partidos, en varias ocasiones en los últimos minutos. Son fuertes físicamente y nunca se rinden”, indicó el DT de PSV.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. PSV por la Champions League?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. PSV hoy por la Champions League.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Disputa por el balón en el duelo entre Real Madrid y PSV, compromiso internacional con cobertura en televisión y plataformas digitales para México por TNT Sports y Max. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. PSV por la Champions League en México?

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Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. PSV por la Champions League

Evento: UEFA Champions League

Partido: Real Madrid vs. PSV

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Hora: 14:00 de tiempo de Centro de México (CDMX)

Canal: TNT | Streaming: HBO MAX

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)

Árbitro: Espen Eskås (NOR)

Árbitro asistente de vídeo: Darren England (ENG)