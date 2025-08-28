El sorteo de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 se celebrará este jueves 28 de agosto en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación en sus respectivas ligas y la etapa previa. ¿Quieres saber cómo verlo por televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión del duelo para el público de México estará a cargo de TNT Sports y el servicio streaming de HBO MAX. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar y la forma de acceder a la plataforma online.

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, sorteo de la fase liguera de la Champions League desde México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma podrás mirar todos los partidos de la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League 2025-26 en el territorio mexicano.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver MAX EN VIVO, sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 desde México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

Evento: Sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025

Hora: 09:30 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

Canal: TNT | Streaming: HBO MAX

Lugar: Grimaldi Forum de Montecarlo, Mónaco

Lista de equipos participantes en el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26

Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿, Tottenham, Newcastle

España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club﻿, Villarreal

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus﻿

Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund﻿

Francia (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco﻿

Países Bajos (2): PSV, Ajax

Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

Bélgica (2): Union Saint-Gilloise﻿, Club Brujas

Turquía (1): Galatasaray﻿

República Checa (1): Slavia Praga

Grecia (1): Olympiacos

Noruega (1): Bodø/Glimt

Kazajistán (1): Kairat Almaty

Chipre (1): Pafos

Azerbaiyán (1): Qarabag

Dinamarca (1): Copenhague

¿Cuáles son los bombos de la UEFA Champions League 2025-26?

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica y Brujas.

Bombo 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Qarabağ, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.