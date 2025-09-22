La gala del Balón de Oro 2025 se realizará este lunes 22 de septiembre (13:00 horas del Tiempo de Centro; 21:00 CET) desde el Théâtre du Châtelet de París, Francia. El evento premiará a los mejores futbolistas del mundo en las ramas masculina y femenina en diferentes categorías. ¿Quieres saber cómo ver la ceremonita en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

El foco estará puesto en el desenlace por el Balón de Oro masculino, una pulseada que llega con Ousmane Dembélé y Lamine Yamal al frente del termómetro. El primero firmó un curso de consagración con el PSG, decisivo en las noches grandes europeas; el segundo irrumpió como líder precoz del Barcelona y de la selección española, imponiendo talento e influencia a sus 18 años.

El programa contempla los Balones de Oro masculino y femenino, además de los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Johan Cruyff, Club del Año y el Premio Sócrates. Todas las categorías incorporan distinciones masculina y femenina, con la ampliación confirmada para esta edición 2025.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha estarán presentes en la gala del Balón de Oro 2025. Descubre horarios y dónde verla en vivo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Dónde ver TNT Sports En Vivo, Balón de Oro 2025 desde México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar la entrega del Balón de Oro 2025.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Loading...

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Balón de Oro 2025?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo la ceremonia de Balón de Oro 2025

Evento : Balón de Oro

: Balón de Oro Fecha : Lunes 22 de septiembre de 2025

: Lunes 22 de septiembre de 2025 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Théâtre du Châtelet de París, Francia

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron protagonistas del Balón de Oro 2025. Aquí los resultados oficiales en vivo. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Depor

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025?

Jude Bellingham (Inglaterra): 22, mediocampista, Real Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia): 28, extremo, Paris Saint‑Germain.

Gianluigi Donnarumma (Italia): 26, portero, Paris Saint‑Germain.

Désiré Doué (Francia): 20, mediocampista ofensivo, Paris Saint‑Germain.

Denzel Dumfries (Países Bajos): 29, lateral carrilero, Inter de Milán.

Serhou Guirassy (Guinea): 29, delantero, Borussia Dortmund.

Viktor Gyökeres (Suecia): 27, delantero, Arsenal.

Erling Haaland (Noruega): 25, delantero, Manchester City.

Achraf Hakimi (Marruecos): 26, lateral, Paris Saint‑Germain.

Harry Kane (Inglaterra): 32, delantero, Bayern Múnich.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia): 24, extremo, Paris Saint‑Germain.

Robert Lewandowski (Polonia): 37, delantero, Barcelona.

Alexis Mac Allister (Argentina): 26, mediocampista, Liverpool.

Lautaro Martínez (Argentina): 28, delantero, Inter de Milán.

Kylian Mbappé (Francia): 26, delantero, Real Madrid.

Scott McTominay (Escocia): 28, mediocampista, Napoli.

Nuno Mendes (Portugal): 23, lateral, Paris Saint‑Germain.

João Neves (Portugal): 20, mediocentro, Paris Saint‑Germain.

Michael Olise (Francia): 23, extremo, Bayern Múnich.

Cole Palmer (Inglaterra): 23, mediapunta/extremo, Chelsea.

Pedri (España): 22, mediocampista, Barcelona.

Raphinha (Brasil): 28, extremo, Barcelona.

Declan Rice (Inglaterra): 26, mediocentro, Arsenal.

Fabián Ruiz (España): 29, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Mohamed Salah (Egipto): 33, extremo, Liverpool.

Virgil van Dijk (Países Bajos): 34, defensa central, Liverpool.

Vinícius Jr. (Brasil): 25, extremo, Real Madrid.

Vitinha (Portugal): 25, mediocampista, Paris Saint‑Germain.

Florian Wirtz (Alemania): 22, mediapunta, Liverpool.

Lamine Yamal (España): 18, extremo, Barcelona.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Lista de todas las categorías que se premiarán en la gala del Balón de Oro 2025:

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X