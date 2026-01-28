Desde México, sigue la señal de HBO Max y TNT Sports para ver el partido de FC Barcelona vs. Copenhague, por la Jornada 8 de la Champions League. (Fotos: @FCBarcelona / @FCKobenhavn / Composición MAG)
Desde México, sigue la señal de HBO Max y TNT Sports para ver el partido de FC Barcelona vs. Copenhague, por la Jornada 8 de la Champions League. (Fotos: @FCBarcelona / @FCKobenhavn / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Llegamos a la última jornada de la UEFA Champions League y este miércoles 28 de enero de 2026 tenemos un partidazo. Desde el Estadio Camp Nou, mira el partido de FC Barcelona vs. Copenhague EN VIVO a través de HBO Max y TNT Sports desde México, a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México. Los blaugranas aún no ingresan a zona de octavos de final, aunque tienen 13 puntos y están al acecho de rivales como PSG, Newcastle y Chelsea, quienes no pueden caer.

El partido Real Madrid vs. Benfica ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido Real Madrid vs. Benfica ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2025-26 en México?

Si deseas ver el FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League este miércoles 28 de enero de 2026 vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

  • Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
  • Descarga . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
  • Descarga . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAXPrecioDescripción
Plan Básico de MAX (con anuncios)1) 149 pesos al mes
2) 1.179 pesos al año		Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
Plan Estándar de MAX1) 199 pesos al mes
2) 1.779 pesos al año		Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Plan Platino de MAX1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año		Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero de 2026.

  • Canal 417 de Star TV
  • Canal 435 de TotalPlay
  • Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
  • Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
  • Canales 370 SD y 870 HD de Dish
  • Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

FC Barcelona vs. Copenhague EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026
  • Lugar: Estadio Camp Nou, Barcelona, Cataluña
  • Horario: 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: TNT Sports México
  • Streaming: HBO Max México
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC