Llegamos a la última jornada de la UEFA Champions League y este miércoles 28 de enero de 2026 tenemos un partidazo. Desde el Estadio Camp Nou, mira el partido de FC Barcelona vs. Copenhague EN VIVO a través de HBO Max y TNT Sports desde México, a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México . Los blaugranas aún no ingresan a zona de octavos de final, aunque tienen 13 puntos y están al acecho de rivales como PSG, Newcastle y Chelsea, quienes no pueden caer.

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2025-26 en México?

Si deseas ver el FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League este miércoles 28 de enero de 2026 vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por la Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Copenhague por la Champions League este miércoles 28 de enero de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

FC Barcelona vs. Copenhague EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026

Miércoles 28 de enero de 2026 Lugar: Estadio Camp Nou, Barcelona, Cataluña

Estadio Camp Nou, Barcelona, Cataluña Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México