¡La UEFA Champions League 2026 se traslada a St James’ Park! Este martes 10 de marzo a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México , el FC Barcelona visita al Newcastle United en un duelo electrizante por la ida de los octavos de final. El equipo de Hansi Flick llega como líder de LaLiga y favorito tras haber vencido a las “Urracas” en la fase inicial del torneo el pasado septiembre. Sin embargo, el Newcastle viene de eliminar al Qarabağ y busca venganza en lo que será su primer partido histórico en esta instancia definitiva. Los fanáticos culés en Estados Unidos y México ya sienten la adrenalina de una jornada futbolística que promete ser inolvidable y que se podrá ver través de HBO Max y TNT Sports desde el territorio mexicano.

Sobre el papel, ambos clubes llegan en momentos muy distintos para este esperado choque de potencias mundiales. Mientras el Barça solo ha perdido tres de sus últimos 24 encuentros, el conjunto de Eddie Howe navega en la media tabla de la Premier League y recientemente fue eliminado de la FA Cup. No obstante, las bajas por lesión en la plantilla catalana y el ensordecedor ambiente del estadio inglés podrían nivelar la balanza a favor de los locales este 10 de marzo. Es la oportunidad perfecta para que el Newcastle demuestre que puede competir contra los gigantes de España en su propio patio.

Las miradas estarán puestas en figuras como Lamine Yamal, quien intentará romper el cerrojo defensivo del Newcastle desde el primer minuto de juego. Por el lado inglés, la intensidad física y el apoyo de su gente serán las armas principales para frenar el fútbol asociativo del club blaugrana en esta eliminatoria. Este primer round en Inglaterra es vital para las aspiraciones del Barça de volver a la gloria continental después de varios años de sequía en Europa.

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Newcastle por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el FC Barcelona vs. Newcastle United por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 10 de marzo vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League este martes 10 de marzo de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026

Martes, 10 de marzo de 2026 Lugar: St James’ Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

St James’ Park, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México