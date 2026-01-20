El Santiago Bernabéu será el escenario del duelo entre el Real Madrid y el AS Mónaco por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions 25-26 este martes 20 de enero a partir de las 14:00 horas Ciudad de México . Ambos clubes atraviesan momentos críticos: mientras los locales urgen de un triunfo para disipar las dudas sobre su rendimiento, el cuadro del Principado aterriza en la capital española sumido en una racha negativa de resultados. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo a través de HBO MAX y TNT Sports.

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Mónaco por Champions League 2025-26 en México?

Si deseas ver el Real Madrid vs. Mónaco por Champions League este martes 9 de diciembre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Eintracht Frankfurt por la Champions League este martes 9 de diciembre.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky