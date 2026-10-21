Los merengues van por su tercer triunfo consecutivo en esta fase de liga de Champions League. Este miércoles 21 de octubre, no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO a través de HBO Max y TNT Sports desde México , encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu. Los de José Mourinho vienen de un triunfo agónico ante Roma por 4-3, luego de estar 1-3 abajo en el marcador.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

Mira TNT Sports y HBO Max para seguir Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo y en directo, este miércoles 21 de octubre, por la Jornada 3 de la Champions League. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir Real Madrid vs. RB Leipzig en México?

El partido Real Madrid vs. RB Leipzig se juega este miércoles 21 de septiembre, por la jornada 3 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

Opción Dónde verlo en México Cómo acceder Hora de inicio TNT Sports / TNT Señal de TV restringida Sintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión 13:00 h, tiempo del centro de México HBO Max Streaming Ingresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible 13:00 h, tiempo del centro de México TNT Sports en operadores Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky Busca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete 13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

Star TV: canal 417

TotalPlay: canal 435

Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)

Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)

Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)

Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el Real Madrid vs. RB Leipzig vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

Computadoras y laptops

Smartphones Android y iPhone

Tablets

Smart TV

Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

Ingresando desde el sitio web oficial de Max

Descargando la aplicación en Google Play Store

Descargando la app desde App Store

Datos clave del partido Real Madrid vs. RB Leipzig

Partido: Real Madrid vs. RB Leipzig

Real Madrid vs. RB Leipzig Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga

UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga Fecha: Miércoles 21 de septiembre de 2026

Miércoles 21 de septiembre de 2026 Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro

13:00 horas, tiempo del centro Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid (España)

Santiago Bernabéu, Madrid (España) Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.