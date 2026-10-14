El duelo entre Real Madrid y AS Roma promete dejar a más de uno al borde de su asiento este miércoles 14 de octubre 2026, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Olímpico de la capital italiana por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro está programado para las 13:00 horas en México (Tiempo del Centro) . Esta será la primera vez que ambos clubes se vean las caras desde noviembre de 2018, cuando los merengues se impusieron por 2-0 en este mismo escenario. Si te encuentras en México, podrás disfrutar del partido Real Madrid vs. Roma en vivo a través de TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max. A continuación, te explicaremos los pasos para verlo.

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho (quien regresa al Olímpico para medirse ante su exequipo), viene de un debut positivo tras vencer 2-1 al Inter en el Santiago Bernabéu y recientemente derrotó 1-0 al Villarreal en LaLiga. La gran incógnita del plantel visitante pasa por si Vinícius Júnior figurará en el once inicial tras su reciente expulsión en el torneo local. La Roma de Gian Piero Gasperini, por su parte, suma apenas un punto en su estreno europeo tras igualar 1-1 como visitantes frente al Fenerbahçe y, en su última presentación local por la Serie A, I Giallorossi igualó sin goles en su visita al Como.

Guía completa para ver en vivo el enfrentamiento Real Madrid vs. Roma por FOX One y FOX Sports App en México. Revise la programación de televisión y las alternativas de streaming digital para seguir el juego online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el Real Madrid vs. Roma por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 07 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

Descarga la app de HBO MAX para Android . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo. Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes

2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes

2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes

2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Roma por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 07 de abril de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Acceda a la cobertura en vivo del partido Real Madrid vs. Roma por la señal de ESPN y Disney Plus. Conozca los canales de televisión disponibles y las opciones de streaming para ver el encuentro de Champions League por Internet. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

Real Madrid vs. Roma EN VIVO por UEFA Champions League 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2026

Miércoles, 14 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Olímpico, Roma (Italia)

Estadio Olímpico, Roma (Italia) Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México