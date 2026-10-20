Piero Hatto
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Blaugranas vs. parisinos cara a cara en la Jornada 3 de la UEFA Champions League, en lo que bien podría ser una final adelantada. Este martes 20 de octubre, no te pierdas el enfrentamiento de , desde el Parque de los Príncipes, que desde México será transmitido por la señal de HBO Max y TNT Sports a partir de las 13:00 horas. Aquí, te dejo más detalles para ver el juego.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

Señal de TNT Sports y HBO Max para ver la transmisión de Barcelona vs. PSG en vivo y en directo, este martes 20 de octubre, por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de TNT Sports y HBO Max para ver la transmisión de Barcelona vs. PSG en vivo y en directo, este martes 20 de octubre, por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir FC Barcelona vs. PSG en México?

El partido FC Barcelona vs. PSG se juega este martes 20 de septiembre, por la jornada 3 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

OpciónDónde verlo en MéxicoCómo accederHora de inicio
TNT Sports / TNTSeñal de TV restringidaSintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión13:00 h, tiempo del centro de México
HBO MaxStreamingIngresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible13:00 h, tiempo del centro de México
TNT Sports en operadoresStar TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y SkyBusca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

  • Star TV: canal 417
  • TotalPlay: canal 435
  • Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
  • Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
  • Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
  • Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el FC Barcelona vs. PSG vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

  • Computadoras y laptops
  • Smartphones Android y iPhone
  • Tablets
  • Smart TV
  • Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

  • Ingresando desde el sitio web oficial de Max
  • Descargando la aplicación en Google Play Store
  • Descargando la app desde App Store

Datos clave del partido FC Barcelona vs. PSG

  • Partido: FC Barcelona vs. PSG
  • Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga
  • Fecha: Martes 20 de septiembre de 2026
  • Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro
  • Estadio: Parque de los Príncipes, París
  • Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.
TNT Sports, HBO Max, Movistar Plus, Disney, ESPN EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. PSG EN DIRECTO por TV y Fútbol Online | VIDEO
El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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