Blaugranas vs. parisinos cara a cara en la Jornada 3 de la UEFA Champions League, en lo que bien podría ser una final adelantada. Este martes 20 de octubre, no te pierdas el enfrentamiento de Barcelona vs. PSG EN VIVO , desde el Parque de los Príncipes, que desde México será transmitido por la señal de HBO Max y TNT Sports a partir de las 13:00 horas . Aquí, te dejo más detalles para ver el juego.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

Señal de TNT Sports y HBO Max para ver la transmisión de Barcelona vs. PSG en vivo y en directo, este martes 20 de octubre, por la Jornada 3 de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir FC Barcelona vs. PSG en México?

El partido FC Barcelona vs. PSG se juega este martes 20 de septiembre, por la jornada 3 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

Opción Dónde verlo en México Cómo acceder Hora de inicio TNT Sports / TNT Señal de TV restringida Sintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión 13:00 h, tiempo del centro de México HBO Max Streaming Ingresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible 13:00 h, tiempo del centro de México TNT Sports en operadores Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky Busca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete 13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

Star TV: canal 417

TotalPlay: canal 435

Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)

Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)

Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)

Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el FC Barcelona vs. PSG vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

Computadoras y laptops

Smartphones Android y iPhone

Tablets

Smart TV

Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

Ingresando desde el sitio web oficial de Max

Descargando la aplicación en Google Play Store

Descargando la app desde App Store

Datos clave del partido FC Barcelona vs. PSG

Partido: FC Barcelona vs. PSG

FC Barcelona vs. PSG Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga

UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga Fecha: Martes 20 de septiembre de 2026

Martes 20 de septiembre de 2026 Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro

13:00 horas, tiempo del centro Estadio: Parque de los Príncipes, París

Parque de los Príncipes, París Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)