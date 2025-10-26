El horario de invierno en Texas 2025 marca el fin del horario de verano y el regreso de las tardes más cortas. Aunque muchos lo tienen claro, siempre surge la misma duda: ¿avanzamos o retrocedemos el reloj? Este ajuste, que ocurre dos veces al año, busca aprovechar mejor la luz solar y coordinar actividades en todo el país.

En 2025, los relojes en la mayor parte del estado deberán atrasarse una hora el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m., momento en que pasarán nuevamente a la 1:00 a. m. Esta transición, conocida como “Fall Back”, permitirá dormir una hora más, pero también traerá noches más oscuras y mañanas más frías en ciudades como Houston, Dallas y Austin.

¿Cuándo inicia exactamente el horario de invierno en Texas 2025?

El horario de invierno comenzará oficialmente el domingo 2 de noviembre de 2025. La regla general en Estados Unidos establece que el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.La mayoría del territorio texano sigue la Hora Central (CT), aunque El Paso, Hudspeth y parte de Culberson operan bajo la Hora de la Montaña (MT), lo que implica una diferencia de una hora menos respecto al resto del estado. Por eso, es importante verificar tu zona antes de hacer ajustes o programar citas.

¿Por qué se realiza el cambio de hora en Estados Unidos?

La práctica de cambiar la hora nació con el propósito de ahorrar energía aprovechando mejor la luz solar. Sin embargo, estudios recientes muestran que los beneficios son mínimos y que los días posteriores al cambio suelen generar trastornos del sueño y ligeros aumentos en accidentes de tránsito.A pesar de estos efectos, la ley federal de 1966 —modificada en 2007— continúa en vigor, y el país mantiene esta costumbre dos veces por año. Hasta ahora, Texas no tiene previsto eliminar el cambio de horario, aunque se han presentado propuestas en el Congreso estatal.

Consejos para adaptarte sin problemas al cambio de hora

Ajusta tus relojes manuales el sábado por la noche antes de dormir, especialmente en electrodomésticos y vehículos. Prepara tu descanso: duerme un poco más temprano los días previos para que tu cuerpo se adapte sin fatiga. Verifica vuelos y reuniones, ya que las aerolíneas y servicios de transporte operan con la hora local. Cuida la seguridad vial: en noviembre anochece antes, lo que afecta la visibilidad. Actualiza alarmas y medicamentos que dependan de un horario exacto.

¿Qué estados no cambian la hora en Estados Unidos?

En la actualidad, Hawái y gran parte de Arizona no participan del cambio de horario. Si tienes familiares, socios o amigos en esas regiones, considera que la diferencia con Texas puede variar según la temporada. En el caso de El Paso, la zona horaria de la montaña también genera una hora menos respecto a Dallas o Austin.

Muchos estadounidenses deberán hacer cambios en sus relojes para adaptarse al horario de invierno (Foto: Freepik)

El horario de invierno en Texas 2025 traerá tardes más cortas y amaneceres más tempranos, pero también una oportunidad para reorganizar rutinas y descansar mejor. Asegúrate de atrasar tus relojes el sábado 1 de noviembre por la noche y comenzar el domingo con la hora correcta.