Lamine Yamal u Ousmane Dembélé, el dilema que desde hace semanas monopoliza los debates en torno al próximo Balón de Oro, resolverá su incertidumbre este lunes, cuando París se vista de gala para repartir once premios que convierten a la capital francesa en el corazón mediático del fútbol.

El Teatro Châtelet acogerá a la élite mundial del deporte rey para reconocer a la mejor jugadora de la temporada, a los jóvenes más prometedores, a los porteros, entrenadores y clubes destacados, además de entregar el prestigioso trofeo Sócrates, que distingue un compromiso solidario.

Pero toda la atención recae en el Balón de Oro masculino, el galardón más codiciado de todos, que este año enfrenta dos narrativas muy distintas: la del consagrado atacante francés del PSG frente a la del adolescente prodigio del Barcelona.

Dembélé llega con un palmarés reciente brillante —cuatro títulos, incluida la ansiada Liga de Campeones— y cifras demoledoras: 35 goles y 16 asistencias que le coronaron como pieza fundamental del conjunto parisino. Sin embargo, a sus 28 años, la percepción general sigue marcada por las dudas en torno a su irregularidad y a si realmente encarna la grandeza histórica que exige el Balón de Oro.

Del otro lado surge la figura magnética de Lamine Yamal. Con apenas 18 años, el español firmó 21 goles y 22 asistencias, números que, sin alcanzar los del francés, llevaron al Barça hasta unas semifinales de Champions teñidas de infortunio. Su verdadero argumento no son las estadísticas ni los trofeos, sino la sensación de estar ante un talento generacional destinado a marcar época.

Así, el mundo del fútbol se divide: entre quienes valoran la brillante temporada de Dembélé y quienes creen que reconocer a Lamine Yamal con el Balón de Oro es mucho más que premiar una campaña, es confirmar el nacimiento de una leyenda.

Horario y dónde ver la gala del Balón de Oro 2025 con Lamine Yamal en España

Horario en España : 21:00 (hora peninsular, HEC/CET) | 20:00 (horario de Islas Canarias).

: 21:00 (hora peninsular, HEC/CET) | 20:00 (horario de Islas Canarias). Lugar : Théâtre du Châtelet, París.

: Théâtre du Châtelet, París. Transmisión en España: Movistar Plus+ y MAX.

Ficha técnica de Lamine Yamal

Nombre : Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

: Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Fecha y lugar de nacimiento : 13 de julio de 2007, Esplugues de Llobregat (Barcelona, España).

: 13 de julio de 2007, Esplugues de Llobregat (Barcelona, España). Nacionalidad : Española.

: Española. Altura y peso : 180 cm, 72 kg.

: 180 cm, 72 kg. Posición : Extremo/delantero, perfil zurdo.

: Extremo/delantero, perfil zurdo. Dorsal: 10 en FC Barcelona.

Formación futbolística

Club actual : FC Barcelona (Primer equipo).

: FC Barcelona (Primer equipo). Formación : La Masia (cantera del FC Barcelona).

: La Masia (cantera del FC Barcelona). Situación contractual: Renovado a largo plazo con cláusula elevada; continuidad comprometida con el Barça.

¿Cuál es la trayectoria de Lamine Yamal?

Debut oficial con el primer equipo del Barça en 2023, siendo entonces el jugador más joven en competir con el club en partido oficial.

Debut con la selección absoluta de España con 16 años, récord histórico de precocidad, y goleador más joven de la selección.

Récords de precocidad en LaLiga, Supercopa y Champions, incluyendo goles y asistencias a edad récord.

Palmarés y premios individuales

Trofeo Kopa y Golden Boy como mejor futbolista joven del mundo/europeo sub-21 tras irrupción en élite.

Campeón de Europa con España en 2024, reconocido como Mejor Jugador Joven del torneo.

Estadísticas recientes de Lamine Yamal en FC Barcelona

Temporada 2025/26 (inicio): 3 partidos, 2 goles, 2 asistencias en LaLiga con el Barça.

Totales con el Barça (primer equipo, registro del club): 107 partidos oficiales, 27 goles, 7603 minutos, 9 amarillas, 0 rojas.

¿Cómo le fue a Lamine Yamal en la selección española?

Internacional absoluto con España, presencia destacada en Euro 2024 y Nations League 2024-25.

Registros recientes con España: participación continuada en clasificatorios y Nations, con goles y asistencias a ritmo creciente.

¿Cómo juega Lamine Yamal?

Extremo zurdo con regate de élite, desequilibrio en 1v1, visión y último pase; puede jugar en ambos costados o como mediapunta.

Producción ofensiva combinando gol y asistencia, con gran control técnico y aceleración en espacios reducidos.

Lista de jugadores del FC Barcelona que ganaron el Balón de Oro

Luis Suárez Miramontes — 1960.

Johan Cruyff — 1973, 1974.

Hristo Stoichkov — 1994.

Rivaldo — 1999.

Ronaldinho — 2005.

Lionel Messi — 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X