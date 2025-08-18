El esperado debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid está cada vez más cerca. Tras su presentación oficial, la joven promesa argentina ya se ha incorporado a los entrenamientos bajo la atenta mirada del técnico Xabi Alonso. A pesar de que su incorporación a los entrenamientos con el grupo completo fue reciente, la ‘Casa Blanca’ confía en una rápida adaptación, ya que el talentoso mediocampista ha estado siguiendo un plan individualizado en Valdebebas y los aficionados se preguntan si tendrá sus primeros minutos en el Santiago Bernabéu por la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. Si vives en Argentina, en este artículo te detallamos el horario, los canales de TV y dónde ver online el estreno de Mastantuono con Real Madrid.

Real Madrid fichó al argentino tras llegar a un acuerdo con River Plate por un monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares). Se trata de la operación más cara de la historia del fútbol argentino. / JAVIER SORIANO

El estreno de Mastantuono con el equipo blanco podría darse tan pronto como este martes 16 de agosto en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) ante Osasuna, un escenario que, aunque osado, no está descartado. Sin embargo, los rumores apuntan a una fecha más probable para su debut: el segundo partido del Real Madrid en LaLiga, el domingo 24 de agosto, contra el Real Oviedo. Si Alonso decide dosificar las cargas de su equipo, la cercanía con el siguiente duelo, contra el Mallorca el 30 de agosto, podría ser otra oportunidad para ver al argentino en acción.

La llegada de Mastantuono no ha estado exenta de polémica. El presidente de La Liga, Javier Tebas, un conocido adversario de Florentino Pérez, criticó la decisión del Real Madrid de inscribir al jugador en su equipo filial, a pesar de que no jugará en él. Tebas comparó la situación con la de Vinicius Jr., quien sí jugó con el equipo de reserva, para argumentar que el club blanco está inscribiendo a más jugadores de los 25 permitidos para la primera plantilla, generando un nuevo frente de disputa entre el club y la liga.

Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde el argentino firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas seis temporadas. Tras la firma, Mastantuono recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 30. | Crédito: realmadrid.com

Horario, TV y dónde ver debut de Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Osasuna desde Argentina

Después de su presentación oficial y con 18 años recién cumplidos, Franco Mastantuono se puso bajo las órdenes de Xabi Alonso con miras al partido Real Madrid vs. Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-25 este martes 19 de agosto, a partir de las 4:00 pm (Hora de Buenos Aires). La transmisión del partido en Argentina estará a cargo de DIRECTV Sports por cable y su plataforma de streaming DGO. A continuación, te mostramos los horarios y la guía de canales / plataformas que transmitirán el encuentro:

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 3pm ET / 12pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes México 1:00 pm Sky+, Sky Sports Guatemala 1:00 pm Sky Sports Norte Costa Rica 1:00 pm Sky Sports Norte Colombia 2:00 pm DirecTV Sports, DGO Perú 2:00 pm DirecTV Sports, DGO Ecuador 2:00 pm DirecTV Sports, DGO Chile 3:00 pm DirecTV Sports, DGO Argentina 4:00 pm DirecTV Sports, DGO Brasil 4:00 pm Disney+ Premium España 9:00 pm Orange TV, DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD Francia 9:00 pm beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL, beIN Sports 1 Portugal 9:00 pm DAZN, DAZN Eleven 1

Hasta el final de haberse escrito este artículo, ESPN, Disney Plus, TUDN, TNT Sports, Win Sports, FOX Sports, DAZN, DIRECTV, entre otros canales especializados en coberturas deportivas, no han confirmado la transmisión del juego Real Madrid-Osasuna por LaLiga en su programación. Si en caso algunos de las cadenas hace el anuncio oficial, aquí te proporcionaremos la información actualizada. Gracias por su preferencia y confianza.