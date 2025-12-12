Desde el 4 de diciembre, el cielo nocturno de Estados Unidos es escenario de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares de lo que resta de 2025: la lluvia de meteoros Gemínidas. Este evento podrá observarse hasta el día 20; sin embargo, las noches del 13 y 14 serán las mejores fechas para disfrutarlo , ya que entonces alcanzará su pico máximo. Aquí encontrarás algunos consejos útiles para que tengas una excelente experiencia de observación.​

¿Qué es la lluvia de meteoros Gemínidas?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), las Gemínidas son una de las lluvias de meteoros más intensas y espectaculares del año, activas cada diciembre y visibles sobre todo desde el hemisferio norte. En su máximo, pueden llegar a observarse más de un centenar de meteoros por hora en cielos oscuros.​

Esta lluvia está formada por pequeñas partículas que deja a su paso el asteroide 3200 Faetón al orbitar alrededor del Sol. Cuando la Tierra atraviesa esa nube de fragmentos, estos entran en la atmósfera, se calientan y se desintegran, produciendo las conocidas “estrellas fugaces”.​

Lluvia de meteoros Gemínidas (13 y 14 de diciembre) Origen 3200 Faetón (un asteroide o un posible “cometa rocoso”) Radiante Constelación de Géminis Activo 1 de diciembre de 2025 - 21 de diciembre de 2025 (pico el 12 y 13 de diciembre) Bajo cielos oscuros Se esperan entre 40 y 50 meteoros por hora Velocidad de los meteoritos 21 millas (33,8 kilómetros) por segundo

¿Por qué se llaman Gemínidas y cuándo verlas?

Reciben el nombre de Gemínidas porque sus meteoros parecen provenir de la constelación de Géminis, punto del cielo conocido como “radiante”. Suelen observarse a principios y mediados de diciembre, con un pico de actividad alrededor de los días 13 y 14 de ese mes.​

¿A qué hora y cuándo ver la lluvia de meteoros Gemínidas en EE. UU.?

El mejor momento para observar la lluvia de meteoros Gemínidas en Estados Unidos será a las 22:00 horas del sábado 13 de diciembre. A continuación, los horarios aproximados por zona:

10 p. m. ET

9 p. m. CT

8 p. m. MT

7 p. m. PT

¿Cómo ver la lluvia de estrellas EN VIVO ONLINE desde EE.UU.?

La lluvia de meteoros Gemínidas se podrá ver en todo Estados Unidos, siempre que el cielo esté despejado y haya poca contaminación lumínica. No está restringida a estados específicos, porque es un fenómeno que se observa a gran altura en la atmósfera y cubre todo el cielo nocturno.​

Algunos estados desde los que será posible observarla con buenas condiciones son:

California

Nevada

Arizona

Nuevo México

Utah

Texas

Colorado

Wyoming

Montana

Dakota del Sur

Consejos para observar mejor las Gemínidas

Para ver bien las Gemínidas en Estados Unidos conviene combinar un buen lugar, una buena hora y un poco de paciencia. No hace falta equipo especial, pero sí planificar mínimamente la observación.​

Aléjate al menos 30–50 km de las grandes ciudades para reducir la contaminación lumínica y conseguir un cielo oscuro.​

Prioriza zonas rurales, parques nacionales o áreas de cielo oscuro a mayor altitud cuando sea posible.​

Sal en las noches del máximo (13–14 de diciembre) y quédate al menos 1–2 horas observando, idealmente entre medianoche y el amanecer.​

Evita noches muy nubladas o con Luna muy brillante, ya que su luz borra los meteoros más débiles.​

Recuéstate en una manta o silla reclinable para abarcar la mayor parte del cielo sin forzar el cuello.​

Mira hacia un área amplia del cielo, algo alejada de la constelación de Géminis, porque los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección.​

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20–30 minutos y evita pantallas y luces blancas; usa luz roja tenue si la necesitas.​

Lleva ropa abrigada, bebida caliente y mantén la calma: las lluvias de meteoros se disfrutan mejor con tiempo y paciencia.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la lluvia de meteoros en EE.UU.

1. ¿Qué es la lluvia de meteoros Gemínidas?

Las Gemínidas son una de las lluvias de meteoros más intensas del año, causadas por diminutos fragmentos del asteroide 3200 Faetón que se desintegran al entrar en la atmósfera.

2. ¿Cuándo se puede ver la lluvia de Gemínidas en Estados Unidos?

Suele ser visible a principios y mediados de diciembre, con mayor actividad alrededor de las noches del 13 y 14, siempre que el cielo esté despejado y oscuro.

3. ¿A qué hora es mejor ver las Gemínidas?

El mejor momento suele ser desde las 22:00 horas hasta el amanecer, cuando la constelación de Géminis está más alta en el cielo y se ven más meteoros.

4. ¿Desde qué lugares de EE.UU. se pueden observar?

La lluvia puede verse prácticamente desde todo Estados Unidos, tanto en ciudades como en zonas rurales, aunque se aprecia mejor lejos de la contaminación lumínica.

5. ¿Necesito telescopio o binoculares para verlas?

No, las Gemínidas se observan mejor a simple vista, recostado y mirando una zona amplia del cielo.

6. ¿Cuántos meteoros se pueden ver por hora?

En condiciones ideales de cielo oscuro se pueden ver decenas de meteoros por hora, e incluso superar el centenar en el pico de actividad.

7. ¿Hacia dónde debo mirar en el cielo?

Los meteoros parecen salir de la constelación de Géminis, pero pueden aparecer en cualquier parte del cielo, por lo que conviene mirar en un área amplia, no solo al radiante.

8. ¿Qué condiciones de clima y luz son las mejores?

Cielos despejados, sin nubes, sin niebla y con poca luz de Luna ni luces urbanas permiten ver muchos más meteoros.

9. ¿Qué debo llevar para observar la lluvia cómodamente?

Es recomendable llevar ropa abrigada, una manta o silla reclinable, bebida caliente y, si es posible, una linterna con luz roja para no perder la adaptación a la oscuridad.

10. ¿Es seguro ver la lluvia de meteoros?

Sí, es completamente seguro observar la lluvia de meteoros a simple vista; la actividad se produce a gran altura en la atmósfera y no representa peligro para las personas.