En Colombia, la expectativa es bastante alta de cara al inicio de la Copa Mundial 2026, no solo por lo que pueda hacer la Selección al mando de Néstor Lorenzo, James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, sino por el torneo en general, donde se podrá disfrutar de selecciones como Brasil, Portugal, España, Alemania, entre otras. Por eso, aquí te dejo con todos los horarios, fechas y detalles sobre los partidos, para seguirlos desde Colombia .

Fixture de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

Fecha y hora en Colombia de los 72 partidos de la Copa Mundial 2026 en fase de grupos

Jueves 11 de junio de 2026

México vs. Sudáfrica | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Corea del Sur vs. República Checa | Hora en Colombia: 9:00 p.m.

Viernes 12 de junio de 2026

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Estados Unidos vs. Paraguay | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Sábado 13 de junio de 2026

Haití vs. Escocia | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Australia vs. Turquía | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Brasil vs. Marruecos | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Qatar vs. Suiza | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Domingo 14 de junio de 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Alemania vs. Curazao | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Países Bajos vs. Japón | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Suecia vs. Túnez | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Lunes 15 de junio de 2026

España vs. Cabo Verde | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Bélgica vs. Egipto | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Arabia Saudita vs. Uruguay | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Irán vs. Nueva Zelanda | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Martes 16 de junio de 2026

Francia vs. Senegal | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Irak vs. Noruega | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Argentina vs. Argelia | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Austria vs. Jordania | Hora en Colombia: 9:00 p.m.

Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Inglaterra vs. Croacia | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Portugal vs. República Democrática del Congo | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Uzbekistán vs. Colombia | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Jueves 18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Canadá vs. Qatar | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

México vs. Corea del Sur | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs. Haití | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Escocia vs. Marruecos | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Turquía vs. Paraguay | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Estados Unidos vs. Australia | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Sábado 20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador vs. Curazao | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Países Bajos vs. Suecia | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Túnez vs. Japón | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Domingo 21 de junio de 2026

Uruguay vs. Cabo Verde | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

España vs. Arabia Saudita | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Bélgica vs. Irán | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Lunes 22 de junio de 2026

Noruega vs. Senegal | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Francia vs. Irak | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Argentina vs. Austria | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Jordania vs. Argelia | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Martes 23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Panamá vs. Croacia | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Portugal vs. Uzbekistán | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Colombia vs. República Democrática del Congo | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Miércoles 24 de junio de 2026

Escocia vs. Brasil | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Marruecos vs. Haití | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Suiza vs. Canadá | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

República Checa vs. México | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Sudáfrica vs. Corea del Sur | Hora en Colombia: 8:00 p.m.

Jueves 25 de junio de 2026

Curazao vs. Costa de Marfil | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador vs. Alemania | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Japón vs. Suecia | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Túnez vs. Países Bajos | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Turquía vs. Estados Unidos | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Paraguay vs. Australia | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Viernes 26 de junio de 2026

Noruega vs. Francia | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Senegal vs. Irak | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Egipto vs. Irán | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Bélgica | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Uruguay vs. España | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

Sábado 27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Croacia vs. Ghana | Hora en Colombia: 11:00 a.m.

Argelia vs. Austria | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Jordania vs. Argentina | Hora en Colombia: 2:00 p.m.

Colombia vs. Portugal | Hora en Colombia: 5:00 p.m.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán | Hora en Colombia: 5:00 p.m.